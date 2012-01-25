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Ekonomi

Coca-Cola Dünya Başkanı: Türkiye bu yıl parlayan yıldız olacak

Coca-Cola Dünya Başkanı Muhtar Kent, "Türkiye ekonomisi bu yıl 2011'e göre daha yavaş büyüse de parlayan yıldız olacak" dedi.

25 Ocak 2012 02:00


T24 - Coca-Cola Dünya Başkanı Muhtar Kent, "Türkiye ekonomisi bu yıl 2011'e göre daha yavaş büyüse de parlayan yıldız olacak" dedi.



Coca-Cola Dünya Başkan Kent, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda CNBC-e'ye açıklamalar yaptı.

Bu yılki Davos'a ilişkin konuşan Kent, "Bu yıl Davos çok önemli. Herkes bir arayış içinde. Önümüzdeki döneme yönelik istihdam, büyüme görülüşecek. Yeni modelin belki ilk tohumları atılacak. Yeni model, elimizdeki modelin üzerinde bugünkü ihtiyaçlara yönelik olarak oynamak olacak" dedi.

Küresel ekonomiyle ilgili değerlendirme yapan Kent şunları kaydetti: "ABD'de tünelin ucunda ışık belirtileri var. Avrupa'da tam tersi daha büyük belirsizlikler var. Avrupa'da daha zor bir dönem bekliyor. Hem tüketim, hem yatırım, hem istihdam açısından Avrupa'da daha büyük belirsizlikler var. 12-24 aylık dönemde önemli ölçüde bir belirsizlik var. ABD'nin yavaşlamasından ötürü Asya ekonomileri çok etkilenmedi."

Türkiye'nin son 24 ayda çok başarılı bir dönem geçirdiğini belirten Kent, "Türkiye, istihdam ve büyümede dünyanın en önemli yıldızlarından biriydi. Biraz yavaşlayacağını öngörüyorum ama yine de gelişmekte olan büyük ekonomileri ele aldığımızda Türkiye parlak yıldızlardan bir tanesi olacak. Geçmiş 12 aylık dönemdeki gibi yüksek büyüme olmayacak ama Avrupa kıtasındaki ekonomilere göre Türkiye çok daha parlak ve dinamik perspektif arz edecek" dedi.

En büyük riskin Euro Bölgesi'nin beklenmedik şekilde parçalanmaya gitmesi olduğunu kaydeden Kent, "Ama bunun olmayacağını düşünüyorum. En büyük fırsatlar yenilikçilik, sosyal girişimcilik. İnnovasyonun daha hızlı ticarete dönüşmesi" şeklinde konuştu.



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