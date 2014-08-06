Coca-cola 4 Rus televizyonundan reklamını geri çekti

İçecek devi Coca Cola, Rusya'da yayın yapan 4 televizyon kanalındaki reklamlarını geri çekti. Ağustos ayı itibarıyla Coca Cola, Ren TV, 5. Kanal, Domaşniy ve Zvezda kanallarına reklam vermiyor. Coca Cola'nın reklamlarını çekmesi Ukrayna krizine bağlı olarak ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımıyla ilgili olduğuna dair yorumlar geldi. Coca Cola ise reklamlarla ilgili kararının tamamen maddi gerekçelere bağlı olduğunu savunuyor.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Coca Cola Rusya Ofisi Dış İlişkiler Müdürü Anna Kozlovskaya, ismi geçen 4 televizyon kanalı izleyicilerinin kendi hedef kitlerine en az uyan olduğunu söyledi. Ren TV, 5. Kanal, Domaşniy televizyon kanallarının hisseleri Rossiya Bank'a ait. Banka hissedarlarından Yuriy Kovalçuk, ABD ve AB yaptırım listesine giren isimlerden biri olmuştu. Zvezda ise Rusya Savunma Bakanlığı kontrolü altında bulunuyor.

Daha önce Coca Cola, Rusya'da meyve suyu tüketimin yüzde 5 azalması nedeniyle bir alt markası olan Nidan Soki'yi kapatmıştı. Nidan Soki şirketi, Moya semya, Da! ve Caprice markası altında meyve suları üretiyordu. Ayrıca Coca Cola, 2014 yılı Ocak ? Mart tarihleri arasında son 15 yılda ilk kez satışlarında düşüş olduğunu duyurmuştu.