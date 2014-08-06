T24 LogoT24 Logo
Dünya

Coca-cola 4 Rus televizyonundan reklamını geri çekti

Coca-cola'nın Rus televizyonlarından reklamlarını çekmesinin 'Ukrayna krizine bağlı olarak ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımıyla ilgili olduğu' iddia edildi

06 Ağustos 2014 23:41

İçecek devi Coca Cola, Rusya'da yayın yapan 4 televizyon kanalındaki reklamlarını geri çekti.  Ağustos ayı itibarıyla Coca Cola, Ren TV, 5. Kanal, Domaşniy ve Zvezda kanallarına reklam vermiyor. Coca Cola'nın reklamlarını çekmesi Ukrayna krizine bağlı olarak ABD ve AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımıyla ilgili olduğuna dair yorumlar geldi. Coca Cola ise reklamlarla ilgili kararının tamamen maddi gerekçelere bağlı olduğunu savunuyor. 

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Coca Cola Rusya Ofisi Dış İlişkiler Müdürü Anna Kozlovskaya, ismi geçen 4 televizyon kanalı izleyicilerinin kendi hedef kitlerine en az uyan olduğunu söyledi. Ren TV, 5. Kanal, Domaşniy televizyon kanallarının hisseleri Rossiya Bank'a ait. Banka hissedarlarından Yuriy Kovalçuk, ABD ve AB yaptırım listesine giren isimlerden biri olmuştu. Zvezda ise Rusya Savunma Bakanlığı kontrolü altında bulunuyor. 

Daha önce Coca Cola, Rusya'da meyve suyu tüketimin yüzde 5 azalması nedeniyle bir alt markası olan Nidan Soki'yi kapatmıştı. Nidan Soki şirketi, Moya semya, Da! ve Caprice markası altında meyve suları üretiyordu. Ayrıca Coca Cola, 2014 yılı Ocak ? Mart tarihleri arasında son 15 yılda ilk kez satışlarında düşüş olduğunu duyurmuştu.

ETİKETLER

coca colareklamruskanal

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24