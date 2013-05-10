Coca-Cola 12 yaş altına yönelik pazarlama yapmayacak

Şekerli içeceklerinin obeziteye yol açtığı suçlamalarıyla başı ağrıyan Coca-Cola, dünya çapında 12 yaşından küçük çocuklara pazarlama faaliyeti yapmayacağını açıkladı. Coca-Cola'nın CEO'su Muhtar Kent, yaptığı açıklamada "Burada esas önemli olan faaliyette olduğumuz her pazarda, market raflarında düşük kalorili ve kalori içermeyen içeceklerimizin bulunabiliyor olması. Bugün bunu sürekli olarak sağlayamıyoruz" dedi.

Şekerli içeceklerinin obeziteye yol açtığı suçlamalarıyla başı ağrıyan Coca-Cola, çare olarak dünya çapındaki market raflarına düşük kalorili ile kalori içermeyen içecekler sürmeye ve tüm içeceklerin ön yüzüne kalori miktarlarını yazmaya hazırlanıyor.

Wall Street Journal'ın haberine göre, dünyanın en büyük içecek şirketi ayrıca bundan böyle dünyanın hiçbir yerinde 12 yaşın altındaki çocuklara yönelik pazarlama yapılmayacağını buna karşılık faaliyette olduğu her ülkede fiziksel aktivite programlarını teşvik etmek için çalışacağını belirtti.

Son zamanlarda hem Coca-Cola hem de diğer şekerli içecek üreticileri yükselen obezite oranlarındaki ilişkileri nedeniyle eleştirileri oklarının hedefinde bulunuyor.

Wall Street analistlerinden övgü

Ancak Coca-Cola aldığı proaktif önlemlerle konunun üzerine giderek ve alınan kalorileri yakmak için hareketli bir yaşam tarzı benimseme tartışmasına odaklanarak bazı Wall Street analistlerinin övgüsünü kazandı.

Coca-Cola dünya çapında halihazırda Diyet Kola ve düşük kalorili geniş bir içecek yelpazesi sunuyor ancak bunlar bazı pazarlarda her zaman bulunamayabiliyor.

Kent: Esas olan içeceklerin bulunabilir olması

Coca-Cola'nın Başkan ve CEO'su Muhtar Kent, Coca-Cola'nın en çok satan ürünü kolanın ABD'deki satışlarının yüzde 41'ini Diyet Kola ve Kola Zero gibi kalori içermeyen versiyonların oluşturduğunu, bu rakamların 1990 sonlarında ise yüzde 30 civarında olduğunu belirtti. Diğer taraftan Çin'in bazı sahil kentlerinde kalorisiz kola satışları tek haneli rakamlardan oluşuyor.

Kent Çarşamba günü basın mensuplarıyla yaptığı telekonferansta, "Burada esas önemli olan faaliyette olduğumuz her pazarda, market raflarında düşük kalorili ve kalori içermeyen içeceklerimizin bulunabiliyor olması. Bugün bunu sürekli olarak sağlayamıyoruz." dedi.

Coca-Cola ayrıca, ABD ve başka bazı pazarlarda içeceklerin ön yüzüne kalori miktarlarını yazmaya başladı ve bunu faaliyette olduğu 200'ün üzerindeki diğer ülkelerde de uygulamayı planlıyor.

Pazarlama tarafında ise, Coca-Cola ABD'dekine benzer şekilde yüzde 35'inden fazlası çocuk olmayan izleyenlere yönelik reklam yapmayı planlıyor.

'Ne gerekiyorsa yapacağız'

Muhtar Kent, Coca-Cola'nın diyet içecekleri öne çıkarmak için pazarlama bütçesini artırıp artırmayacağı ya da söz konusu girişimin maliyetinin ne olacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Kent, "Başarıya ulaşmak ve fark yaratmak için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.