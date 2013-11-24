Çobanların yeni adı 'sürü yönetim elemanı'

İŞKUR, eğitimli çoban olmak isteyenler için "sürü yönetim elemanı" adıyla Türkiye'de ilk olan yeni bir meslek edindirme programı hayata geçirdi.

Eğitimli çoban olmak isteyenler bundan böyle “sürü yönetim elemanı” adıyla anılacak.

İŞKUR’un bir ilk olma özelliği taşıyan "sürü yönetim elemanı programı"na girebilmek için en az ilkokul mezunu olma şartı aranacak.

Programa kabul edilenlere teorik ve merada uygulamalı olmak üzere toplam 120 saat eğitim verilecek.

2 Aralık'ta başlayacak sürü yönetimi eğitimleri günde 8 saat olmak üzere 15 gün sürecek.

Eğitimin ardından kursiyerlere sertifika da verilecek, ancak katılımcıların sertifika alabilmesi için hem sözlü hem de sürünün başında uygulamalı sınavdan geçmesi gerekecek.