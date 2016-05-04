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Çobanların dikkati bombalı saldırıyı önledi

Yol kenarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı çobanlar tarafından bulundu. Olay yerine gelen güvenlik güçleri patlayıcıyı imha etti

04 Mayıs 2016 08:11

Van'ın Çaldıran ilçesinde Muradiye yolu üzerinde PKK’lılar tarafından menfeze yerleştirildiği  belirtilen el yapımı patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi. El yapımı patlayıcı, bölgedeki çobanlar tarafından fark edildi. Durumu güvenlik kuvvetlerine bildiren çobanlar sayesinde saldırı hayata geçirilemeden kontrol altına alındı.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri karayolunu her iki taraftan trafiğe kapattı. Bölgede güvenlik önlemlerinin alınması sonrasında, bomba imha ekibi menfeze yerleştirilmiş el yapımı patlayıcıyı menfezden çıkararak geniş bir alana alıp fünye ile patlattı.

Patlamanın şiddeti ile bölgede derin bir çukur oluştu. Bomba imha edilirken, helikopter ise havadan güvenliği sağladı. Güvenlik güçleri çalışmalarını tamamladıktan sonra karayolu tek şeritli olarak ulaşıma açıldı.

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