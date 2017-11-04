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Çobanın cesedi bulundu

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Kovancılar İlçesi'nde çoban, 34 yaşındaki Kenan Yeşilbaş,  ölü bulundu

04 Kasım 2017 20:41

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ\'ın Kovancılar İlçesi\'nde çoban, 34 yaşındaki Kenan Yeşilbaş,  ölü bulundu. Yeşilbaş\'ın göğsüne av tüfeği saçması isabet ettiği belirlendi.
Kovancılar\'a bağlı Bağgülü köyünde çoban Kenan Yeşilbaş, sabahın erken saatlerde köyün küçükbaş hayvanlarından oluşan sürüyü otlatmaya götürdü. Birkaç saat sonra hayvanların kendi başlarına köye döndüğünü fark eden köylüler, Yeşilbaş\'ı bulamayınca durumu Kovancılar İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bildirdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı aramalar sonucunda Kenan Yeşilbaş\'ın kanlar içerisindeki cansız bedeni, hayvanları otlattığı dağlık alanda bulundu.
Savcının yaptığı incelemede, yanında av tüfeği bulunan Kenan Yeşilbaş\'ın, göğsüne av tüfeği saçması isabet ettiği belirlendi. Yeşilbaş\'ın cinayet mi yoksa intihar sonucu mu öldüğünü belirlemek amacıyla soruşturma başlatıldı.

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