Çobanın bulduğu cisim, elinde patladı

Suat DENİZ/IĞDIR, (DHA)- IĞDIR\'ın Aralık ilçesinde, çobanlık yapan Ahmet Aras\'ın (18), hayvan otlatırken arazide bulduğu cisim elinde patladı. Yaralanan Ahmet Aras, hastanede tedaviye alındı.

Olay, dün Aralık İlçesine bağlı Subaşı Karakolu yakınlarında meydana geldi. Ağrı Dağı eteklerindeki hayvan otlatan Ahmet Aras, arazide bir cisim buldu. Aras, cismi taşla vurup kırmaya çalışırken, patlama meydana geldi. Sağ eli bileğinden kopan, sol el ve sağ gözü zarar gören Aras, bölgedeki vatandaşların çağoırdığı ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Aras\'ın yoğun bakım servisinde tedavisi sürerken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.