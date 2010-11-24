Çobandı, garsondu, CHP'nin ikinci adamı oldu

T24- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, çobanlıktan siyaset sahnesine nasıl çıktığını anlattı. Eski genel sekreter Önder Sav koltuğu bıraktığında en fazla konuşulan isim olan Tekin, İstanbul'a ilk geldiği dönemde kahvehanelerde garsonluk yaptığını söyledi.





Sözcü gazetesinden Başak Kaya'ya konuşan Tekin, "1964'te Ardahan'da doğdum, İlkokulu köyde okudum. Çobanlık yaptım. Orta ikinci sınıftan itibaren çalışıyorum. 1981 yılında İstanbul'a geldim. Kahvehanelerde garsonluk yaptım. 1989'da siyasete girdim. Kimseye küs değilim, CHP'de iyi işler yapacağız" dedi.



1964 doğumlu Gürsel Tekin,öğrencilik yıllarını Ardahan ve Kars'ta geçirdi. Tekin, lisede okurken Bülent Ecevit'in genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nin gençlik örgütüne katıldı.



Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ni kazanmasına rağmen, yükseköğrenimine devam edemeyip sosyo-ekonomik nedenlerden ötürü ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Siyasal yaşamı 12 Eylül nedeniyle kesintiye uğradı. Tekin, 1984 yılında Sosyal Demokrasi Partisi'nde siyasete yeniden girdi.



26 Mart 1989'da yapılan 1989 yerel seçimlerinde SHP'den Kadıköy Belediye Meclisi üyesi seçildi. 5 yıl sonra yapılan 1994 yerel seçimlerinde üyeliğe yeniden seçilen Gürsel Tekin, 1995 yılında SHP ile CHP'nin birleşmesi üzerine görevini CHP'li olarak sürdürdü ve partinin ilçe yönetim kuruluna girdi.



2002 - 2005 yılları arasında CHP İstanbul il başkan yardımcılığı yaptı. 2007 yılında partinin Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP İstanbul il başkanı olarak atandı. Tekin, Ağustos 2010'da CHP Parti Meclisi toplantısında 48 üyenin oyuyla MYK üyeliğine seçildi, ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Genel Başkan Yardımcısı ilan edildi.















