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Çobanbey Sınır Kapısı kapandı, Öncüpınar'da yoğunluk oluştu

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'nın teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatılmasından sonra buradaki TIR ve kamyonlar Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yapmaya başladı

07 Kasım 2018 13:58

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı\'nın teknik sebeplerden dolayı geçişlere kapatılmasından sonra buradaki TIR ve kamyonlar Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye tarafına geçiş yapmaya başladı. Kapıda bu nedenle araç yoğunluğu meydana geldi.
GAP Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, geçen Pazartesi günü Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı\'nın teknik sebeplerden dolayı ticari geçişlere kapatıldığını duyurdu. Birkaç gündür bölgede kapının yeniden faaliyete geçmesini bekleyen sürücüler, yetkililer tarafından Öncüpınar Sınır Kapısı\'na yönlendirildi. Çobanbey Sınır Kapısı\'ndan geçiş yapamayan TIR ve kamyonların gelişinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı\'nda da yoğunluk oluşmaya başladı.

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