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Çoban, uçurumda ölü bulundu

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Beydağ ilçesinde, çoban Muammer Altıntaş (59), 25 metrelik uçurumda kamyonetinin yanında ölü bulundu

24 Kasım 2017 19:08

Faruk ÇARK/BEYDAĞ (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Beydağ ilçesinde, çoban Muammer Altıntaş (59), 25 metrelik uçurumda kamyonetinin yanında ölü bulundu. Altıntaş\'ın sürüsünün yanına giderken kamyonetiyle uçuruma yuvanlandığı sanılırken, cesedi kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Bugün sabah saatlerinde kestane toplamaya giden mevsimlik işçiler, Beydağ\'ın kırsal Çomaklar Mahallesi, Kartal Kayalıkları Mevkisi\'ndeki uçuruma yuvarlanmış bir kamyonet ve yanında bir erkeğin yerde hareketsiz yattığını farkedip, durumu jandarma ve 112 Acil Servise bildirdi. Jandarma ve sağlık ekipleri, 25 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü 59 yaşındaki çoban Muammer Altıntaş\'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Evli ve 3 çocuk babası Altıntaş\'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu\'na kaldırıldı. Kartal Kayalıkları Mevkii\'ndeki sürüsünün yanına giderken kaza yaptığı sanılan Altıntaş\'ın en son dün saat 17.00 sıralarında görüldüğünü belirten jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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