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Çoban tüfekle intihar etti

BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Bozdoğan İlçesi'nde çoban 22 yaşındaki Şahin Çiftçioğlu, dağda yanında bulundurduğu tüfekle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi

24 Ağustos 2017 13:58

BOZDOĞAN (Aydın), (DHA) - AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde çoban 22 yaşındaki Şahin Çiftçioğlu, dağda yanında bulundurduğu tüfekle göğsüne ateş ederek yaşamına son verdi.
Kırsal Konaklı Mahallesi\'nde meydana gelen olayda, dağda hayvan otlatan çoban Şahin Çiftçioğlu, dün akşam saatlerinde yanındaki pompalı tüfekle göğsüne ateş etti. Silah sesini duyarak olay yerine koşan Çiftçioğlu\'nun dayısı Özkan Çiftçioğlu ve çevrede bulunanlar, Şahin Çiftçioğlu\'nu kanlar içinde yerde görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, ağır yaralı çobanı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Şahin Çiftçioğlu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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