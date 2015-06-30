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Çoban kuyuya düşen boğayı suni teneffüs yaparak kurtardı!

1 ton ağırlığındaki boğa kuyudan çıkardı

30 Haziran 2015 12:11

Kahramanmaraş'ın Karahüyük Mahallesi'nde dün Necmettin Beştepe, büyükbaş hayvanlarını otlatmaya çıkardı. Yol yapımı sırasında kırılan ve kapatılmayan su kapağına takılan boğa, su kuyusuna düştü.Nefessiz kalan boğayı bir çoban suni teneffüs hayata döndürdü.

 

Su kuyusuna düştü

 

Dengesini kaybederek 12 metre derinlikteki kuyuya düşen boğa, kuyunun dar ve sulu dolu olması nedeniyle nefessiz kaldı. Halatla itfaiye ekipleri tarafından yukarı çekilen 1 ton ağırlığındaki boğa kuyudan çıkardı. Ancak hayvanın kuyudan çıktıktan sonra nefes almadığı öğrenildi.

Olay yerinde bulunan bir çoban,  nefes almayan boğaya suni teneffüs yaparak boğayı hayata döndürdü.

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