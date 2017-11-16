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Çoban köpekleri, sürüye saldıran ayıyı kovaladı

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Kızılcahamam İlçesi'nde, büyükbaş hayvan sürüsüne saldıran ayı, çoban köpekleri tarafından kovalanarak, uzaklaştırıldı

16 Kasım 2017 16:13

Nurullah TOSUN/KIZILCAHAMAM(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Kızılcahamam İlçesi\'nde, büyükbaş hayvan sürüsüne saldıran ayı, çoban köpekleri tarafından kovalanarak, uzaklaştırıldı. O onlar, çoban Burhan Gümüşay\'ın cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kızılcahamam\'ın Çakmak Örencik Mahallesi merasında Burhan Gümüşay\'ın otlattığı büyükbaş hayvan sürüsüne, dün akşam saatlerinde bir ayı saldırdı. Sürüyü koruyan 3 çoban köpeği, ayıyı görüp, hızla yanına koştu. Köpeklerin saldırdığı ayı, sürüden uzaklaştı, ardından da ormanlık alana kaçtı. Çoban köpeklerinin ayıyı kovalaması, Gümüşay tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Olayı anlatan Burhan Gümüşay, “Bir anda ve sessizce sürüye bir ayının saldırdığını gördüm. O an çoban köpekleri de ayıyı fark ederek, birlik olup ayıya saldırdı ve uzaklaştı. Ayı ormanlık alanda gözden kayboldu. O anları cep telefonu kamerama çektim. Şükürler olsun, ayı hayvanlarımıza ve bana zarar vermeden uzaklaştı” dedi.

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