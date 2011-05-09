-ÇOBAN BABA İLE OĞLU NEHİRDE BOĞULDU TEKMAN (A.A) - 09.05.2011 - Erzurum'un Tekman ilçesinde çobanlık yapan baba ile oğlu, atla geçmeye çalıştıkları Aras Nehri'ne düşerek boğuldu. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Hürriyet Mahallesi'nde çobanlık yapan Ömer Şahin (30) ile oğlu Harun Şahin (8) atla Aras Nehri'ni geçmeye çalıştı. Attan nehre düşen baba ve oğlu boğuldu. Suya düştükleri bölgenin 300 metre uzağında bulunan Ömer Şahin ile Harun Şahin'in cesetleri, Tekman Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.