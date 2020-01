Çoban Ahmet'in topladığı taşlardan 'İnsansı Taşlar Müzesi' açıldı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'nin Uzunköprü ilçesindeki Aziz İoannis Kilisesi\'nde, çoban Ahmet Aslan\'ın Konya\'da koyun otlatırken topladığı, insan yüzü ile bazı hayvanlara benzeyen taşlardan kurulu \'İnsansı Taşlar Müzesi\' açıldı. Hayali gerçekleştiği için çok mutlu olduğunu belirten Aslan, \"Topladığım taşlar arasında insan yüzü dışında kurbağa, maymun ve kuş gibi birçok hayvana benzeyen taşlar da var\" dedi.

Şanlıurfalı 48 yaşındaki Ahmet Aslan, 1999 yılında, Konya\'nın Gölyazı beldesine göç ederek, çobanlığa başladı. Aslan, koyun otlatırken, araziden ve akarsu kenarlarından insan yüzü ile bazı hayvanlara benzeyen, doğal etkiyle şekillenmiş taşları hobi olarak toplamaya başladı. Yaklaşık 10 yıldır taş toplayan Aslan\'ın müze hayali, Uzunköprü ilçesinde gerçek oldu. Sosyal medya üzerinden irtibat sağladığı Uzunköprü Belediye Başkanı CHP\'li Enis İşbilen\'in desteğiyle çoban Aslan\'ın hayalini kurduğu müze açıldı. Uzunköprü\'de, restorasyonu 900 bin TL\'ye 2013 yılında belediye tarafından tamamlanan, Fener Rum Patriği Bartholomeos\'un açtığı kültür ve sanat evi olarak kullanılan Aziz İoannis Kilisesi\'nde, çobanın topladığı taşlarla \'İnsansı Taşlar Müzesi\' açıldı.

Hayaline kavuştuğunu dile getiren Ahmet Aslan, çobanlığı bırakıp, taşlarının sergilendiği müzede çalışmaya başladı. Taş toplamaya devam ettiğini anlatan Aslan, 10 yıllık müze hayalini şöyle anlattı:

\"İlkokuldan sonra memleketim Şanlıurfa\'yı terk edip, Konya\'da bir köye çobanlık yapmaya gittim. Burada çobanlık yaparken, koyunlara atmak istediğim bir taşın, insan yüzüne benzemesi üzerine taşı atmaktan vazgeçtim ve bir müze fikri o zaman bende oluştu. Her şey bir taşla başladı. Çok farklı insan yüzüne benzeyen taşlar buldum. Yaklaşık 10 yıldır bulduğum taşlar ile ilgili Kültür Bakanlığı\'na bağlı il müzelerine ve çeşitli yerlere müze açmak için başvurum oldu. Beni, kendi halime bırakıp, ilgilenmediler. Daha sonra belediyelere başvuru yaptım. Geçtiğimiz yıl, Japonya\'nın Tokyo kentinde \'İlginç Taşlar Müzesi\' adıyla müze açıldığını öğrendim ve pes etmeden taşları toplamaya devam ettim. En son Uzunköprü Belediye Başkanı Eniz İşbilen\'e sosyal medya hesabından ulaştım. O da sağ olsun, ilgilendi ve kilise olarak onarılan bu yerde dünyada ikinci, Türkiye\'de ilk \'İnsansı Taşlar Müzesi\'ni açtık. Çok mutluyum, hayallerim gerçekleşti.\"

\'DONALD TRUMP\'U KONYA\'DA BULDUM\'

Bulduğu insan yüzüne benzeyen taşlar arasında dikkatini en çok ABD Başkanı Donald Trump\'un yüzüne benzeyen kaya parçasının çektiğini belirten Aslan, \"Topladığım taşlar arasında insan yüzü dışında kurbağa, maymun ve kuş gibi birçok hayvana benzeyen taşlar da var. Mevlana\'dan Notre Dame\'ın kamburuna, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump\'a kadar tanınmış taş yüzler var. Bu taşlar arasında en çok ilgi gören, Trump oluyor. Onu Konya\'da buldum. Buraya gelen ziyaretçilerden çoğu Trump\'a benzeyen taşa ilgi gösterip, fotoğraf çekiliyor\" dedi.

\'MÜZEYİ GEZENLER HAYRAN KALIYOR\'

Çoban Ahmet\'in hayalini gerçekleştiren Uzunköprü İlçe Başkanı İşbilen, önceki gün açılışını yaptıkları \'İnsansı Taşlar Müzesi\'nin kısa sürede büyük ilgi gördüğünü söyledi. Sergilenen taşların yaratıcısının doğa olduğunu kaydeden İşbilen, \"Bu eserler, herhangi sanat erbabının elinden çıkan eserler değil. Bunların yapımcısı, yaratıcısı meydana getiricisi, doğa. Rüzgarla suyla sıcaklıkla soğuklukla oluşan taşlar. Bu taşların yüzde 90\'ının üzeri, insansı yüzler ortaya koyuyor. Burada, bütün dünyaya arz ettiğimiz doğal bir müze var. Bu taşların yaşları, belli değil. Bazılarınınki belki milyonların üzerinde. İlerleyen dönemlerde taşların hesaplarının yaşlarını öğrenmek için çalışmalarda yapılabilir. Müzemiz, ziyarete açıldı ve müzenin tanıtımının yapılması için çalışmalar yapıyoruz. Müzeyi gezenler, çok etkilendi. İlginin artarak, devam edeceğini tahmin ediyorum\" diye konuştu.

Ziyaretçilerinden Duygu Tunca ise merakla geldiği müzeyi gezip, çok beğendiğini dile getirerek, \"İnsana çok benzeyen taşlar var. En çok ilgimi, Amerika Birleşik Devleti Başkanı Donald Trump çekti. Bir de Mevlana var. Her ikisi de çok benziyor. Herkesin bu müzeyi ziyaret etmesi gerekir, diye düşünüyorum\" dedi.

Ücretsiz olarak ziyaret edilebilen müzede yaklaşık 150 taş sergileniyor.



