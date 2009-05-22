CO2'yi benzine dönüştüren şirket ortak arıyor

Karbondioksiti (CO2) benzine dönüştürdüğünü açıklayan Amerikan şirketi Carbon Sciences, ilk pilot fabrikasını kurmak için ortak arıyor.



Carbon Sciences şirketinin faaliyet direktörü Byron Elton, bir termik santral, çimento fabrikası veya bir rafineri gibi çok CO2 üreten bir partner arayışında olduklarını belirterek, eğer 9 ay içinde böyle bir ortak bulurlarsa, bu yeni tip biyoyakıtın üretimine 2010 sonuna kadar başlayabileceklerini söyledi.



Carbon Sciences şirketinin geliştirdiği ve patentini aldığı teknolojide "biyokatalizatör" denilen mikro organizmalar kullanılıyor. İlk aşamada CO2'yi su karıştırarak bozmak gerekiyor, sonra hidrojen ve karbonu yeniden oluşturmak için özel olarak geliştirilen polimer kabuklarıyla korunan mikro-organizmalar ekleniyor ve hidrokarbon yakıtı ortaya çıkıyor.



Mekanizma, doğada hidrokarbon yakıtların oluşmasıyla aynıyken, Carbon Sciences şirketinin geliştirdiği teknolojide biyokatalizatörler korunuyor ve yeniden kullanılıyor, ayrıca yakıt epey ucuza malediliyor.



Borsada kote çok küçük bir şirket olan ve California eyaletinin Santa Barbara kentinde bulunan Carbon Sciences şirketinde sadece 8 kişi çalışıyor.



Ekibiyle 2000'de ilk kez insanın gen haritasını çıkarmayı başardığını açıklayan yatırımcı-araştırmacı Craig Venter da uzayda CO2 temelinde benzin üretmek çalışmalarda bulunacağını açıklamıştı.

