CNR hakkında soruşturma açıldı

Rekabet Kurulu, Ceyda Erem'in sahibi bulunduğu, uygulamaları daha önce yargıya taşınmış olan CNR Fuarcılık hakkında, fahiş fiyat uygulayarak hakim durumunu kötüye kullandığı ve Kurulun uyarılarını dikkate almadığı gerekçesiyle soruşturma açılmasına karar verdi.



Rekabet Kurulu'nun 14 Ağustos tarihli toplantısında, CNR Uluslararası Fuarcılık hakkındaki rekabet ihlali iddialarını ele aldı. Kurul, İstanbul'da yatçılık ve su sporları fuarı düzenlenmesine uygun fuar alanı işletmeciliği pazarında, NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri'ne yönelik faaliyetleri ile rekabet ihlalinde bulunup bulunmadığının; Rekabet Kurulu'nun 19 Eylül 2007 ve 14 Şubat 2008 tarihli kararlarıyla kendisine getirdiği yükümlülükleri haklı bir gerekçesi olmaksızın uygulamaktan kaçınıp kaçınmadığının belirlenmesi amacıyla CNR Uluslararası Fuarcılık hakkında, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca soruşturma açılmasına karar verdi.



Soruşturmayı getiren süreç



NTSR Uluslararası Fuar ve Gösteri Hizmetleri'nin, yatçılık ve su sporları fuarı düzenlemeye yönelik fuar alanı işletmeciliği pazarında hakim durumda bulunan CNR'nin hakim durumunu kötüye kullandığı yönünde Rekabet Kurulu'na şikayette bulundu. NTSR, CNR'nin kendisine fuar alanı kiralamaktan kaçındığını, kira sözleşmesi kurmak amacıyla CNR'ye noter kanalıyla gönderdiği ihtarnamelere cevap verilmediğini, bu şekilde piyasadaki faaliyetinin durma noktasına geldiğini ve bu durumun rekabet ihlali oluşturduğunu iddia etti.



19 Eylül 2007 tarihli kararı ile şikayeti yerinde gören Rekabet Kurulu, CNR'yi uyardı. Buna karşılık CNR'ın tutumunda değişiklik olmayınca 14 Şubat 2008 tarihli karar ile, CNR'nin, NTSR'ye uyguladığı fahiş fiyat artışı ile faaliyetini engellemek istediği için daha önce uyarıldığı, uyarıyı dikkate almadığı kaydedilirken, Kurulun uyarı kararının gereklerinin yerine getirilmemesi halinde CNR hakkında Rekabet Kanunu çerçevesinde işlem başlatılacağının bildirilmesine oybirliği ile karar verildi. Buna rağmen CNR Fuarcılık gereğini yerine getirmeyince soruşturma açılmasına karar verildi.



Öte yandan, Rekabet Kurumu'nun konuyla ilgili açıklamasında, Kurul tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamayacağı ifade edildi.

