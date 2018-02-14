T24 LogoT24 Logo
Gündem

CNR EXPO FUAR MERKEZİ'NDE YANGIN (2)

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA  Yeşilköy'deki  CNR Expo Fuar Merkezi'nde yangın çıktı

14 Şubat 2018 09:18

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA 
Yeşilköy\'deki  CNR Expo Fuar Merkezi\'nde yangın çıktı.  Avrasya Boat Show\'un devam ettiği fuar merkezinin 4. holünde saat 05.00 sıralarından henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiyei polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. 
Fuardaki bir katılımcı firmanın standında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktığı belirtilen yangın hasara neden olurken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangına ilişkin incelemeler devam ediyor. 

Görüntü döküm:
------------
-Yangından görüntü
-Çıkan dumanlar
-İtfaiyenin çalışması
-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Soner HASIRCIOĞLUDHA  YeşilköyExpo Fuar MerkeziBoat ShowYangına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24