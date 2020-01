'CNN'in kıyamet videosu' internete sızdırıldı

ABD'nin ünlü haber kanalı CNN'in insanlığın son bulacağı gün için bir video hazırladığı ve bu videonun kuruluşun arşivlerinde bekletildiği iddiası ortaya atıldı.

İddianın sahibi Michael Ballaban isimli blog yazarı. Ballaban, "Kıyamet videosuna" ait olduğunu iddia ettiği kısa bir videoyu da takipçileriyle paylaştı.

Düşük çözünülürlüklü bu kısa videoda sadece ABD askeri banosunun acıklı bir Hristiyan ilahisi olan ve Titanik gemisi batarken de gemide çalındığı söylenen 'Tanrım sana daha yakınım'ı (Nearer to my God to thee) çalarken görülüyor.

Daha sonra kararan görüntünün yerini 'İnsanlığın sonunu getirecek olaya' dair görüntülere geçeceği ifade ediliyor.

Jalopnik adlı blog sitesinde yazan Ballaban, CNN'in 'Kıyamet günü videosu'nu ilk kez daha önce CNN'de çalışmış olan Üniversite profesöründen duyduğunu söylüyor. Daha sonra 2009 yılında CNN'de staj yaptığını söyleyen Ballaban, videonun gerçekten de arşivlerde tutulduğunu teyit ettiğini iddia ediyor.

Blog yazarına göre, gizemli video, CNN'in MIRA isimli arşiv sisteminde 'TURNER KIYAMET GÜNÜ VİDEOSU' ismiyle saklanıyor. Ted Turner, 1980 yılında CNN'i kurarak dünyanın ilk 24 saat yayın yapan haber kanalını hayata geçirmişti.

Kıyamet gününün teyidi olur mu?

Video dosyasının üzerinde bir de 'ambargolu' ibaresi olduğu iddiası var. 'Dünyanın sonunun geldiği teyit edilene kadar' yayınlanmaması gerektiği uyarısının yapıldığı ifade ediliyor.

Ancak iddianın sahibi Ballaban'ın yine de şüpheleri var. Ballaban, "Videonun varlığı bir şaka gibi. CNN'in kurucusu eksantrik milyarder Ted Turner'ın yapacağı türden bir şaka" diyor.

Özellikle 'Dünyanın sonunun teyit edilmesi' ifadesinin ilginç olduğunu söyleyen blogunda şunları yazıyor:

"Olguların doğrulanması konusunda bir dönem hiç taviz vermeyen CNN, dünyanın sonunun geldiği konusunda hayatta kalan son çalışana güvenemeyeceğini düşünüyor. Dünyanın sonunun geldiği teyit edilmeliymiş."

'Kıyamet gününü' kimin teyit edebileceğini de sorgulayan Ballaban'ın şöyle devam ediyor:

"Elimizdeki tek şey dünyaya romatik bir veda. Yanıtlanmamış tüm sorularıyla birlikte insanlığın en iyi ve en kötü yanlarını gösteren bir video. Kıyamet günü videosu aynı uçaklarda ellerimize tutuşturulan güvenlik kartları gibi rahatsız edici bir yanı var. Ne zaman ve hangi şartlar altında buna ihtiyacımız olacağını bilmiyoruz."