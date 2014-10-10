T24 LogoT24 Logo
Gündem

CNN'den 'Kürdistan haritası' açıklaması: Hata yapmadık

Amerikan uluslararası haber kanalı CNN International, Türkiye'nin bir bölgesinin Kürdistan olarak gösterilmesine ilişkin şikayetlere cevap verdi

10 Ekim 2014 20:40

Televizyon kanalı CNN International, ABD'deki Türk-Amerikan toplum temsilcilerinin, Türkiye'nin bir bölgesini Kürdistan olarak gösteren haritayla ilgili şikayet mektubuna, ''hata yapmadık'' şeklinde cevap verdi.

CNN International'ın Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Allison Gollust, Türk-Amerikan toplumunun söz konusu haritayla ilgili şikayetine yanıt gönderdi.

Başkan Yardımcısı Gollust'un, Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı Danışma Kurulu üyelerinden Ali Çınar'a gönderdiği yazıda, Doğu ve Güney Anadolu bölgelerini Kürdistan olarak göstermelerinde bir hata olmadığını, haritada o bölgede yaşayanları kastettiklerini belirtti. Yayınladıkları haberin IŞİD ile bağlantılı olduğunu bildiren Gollust, haritayla bölgedeki Kürt varlığını kastettiklerini ifade etti.

ABD'deki Türk toplum temsilcilerinden Ali Çınar ise CNN'in en üst temsilcilerinden özür içeren bir yazı beklerken, bu şekilde yanıt gelmesinden dolayı hayrete düştüklerini bildirdi.

 

'Amerikan haritasını Meksika olarak gösterebilir miyiz?'

 

 

Çınar, ''CNN özür dileyene kadar mücadelemiz devam edecek'' dedi.

CNN'in ART niyeti olduğunu belirten Çınar, şunları kaydetti: ''CNN hatasını kabul etmeyip hatasında ısrar etmekle, basın ilkelerine uymadı. Örneğin Amerika'nın Teksas ve Florida eyaletinde Latin asıllıların oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu gerçeği var diye, Amerikan haritasında bu bölgeyi Meksika diye belirtebilir miyiz? En fazla, Kürt kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı bölge diyebiliriz.''

Bu gerçeği yazdığı mektupta da dile getirdiğini belirten Çınar, ''Türkiye içinde Kürt çoğunluğun olduğu yerlere de Kürdistan olarak isim verilemez ve bu yüzden biz CNN'in yayınında kasıt ararız'' dedi.

Çınar, CNN'e yazdığı cevap yazısında ayrıca, 21. yüzyılda bölgeyi etnik köken olarak ayırmanın ''düşmanlık tohumları eken tehlikeli bir Oyun'' olduğunu ifade ederken, o bölgede yaşayanların tamamının da Kürt kökenli vatandaşlardan oluşmadığını sözlerine ekledi.

 

ETİKETLER

cnnkürdistantürkiyeharita

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24