CNN'den 'Kürdistan haritası' açıklaması: Hata yapmadık

Televizyon kanalı CNN International, ABD'deki Türk-Amerikan toplum temsilcilerinin, Türkiye'nin bir bölgesini Kürdistan olarak gösteren haritayla ilgili şikayet mektubuna, ''hata yapmadık'' şeklinde cevap verdi.

CNN International'ın Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Allison Gollust, Türk-Amerikan toplumunun söz konusu haritayla ilgili şikayetine yanıt gönderdi.

Başkan Yardımcısı Gollust'un, Başbakanlık Yurtdışı Türkler Başkanlığı Danışma Kurulu üyelerinden Ali Çınar'a gönderdiği yazıda, Doğu ve Güney Anadolu bölgelerini Kürdistan olarak göstermelerinde bir hata olmadığını, haritada o bölgede yaşayanları kastettiklerini belirtti. Yayınladıkları haberin IŞİD ile bağlantılı olduğunu bildiren Gollust, haritayla bölgedeki Kürt varlığını kastettiklerini ifade etti.

ABD'deki Türk toplum temsilcilerinden Ali Çınar ise CNN'in en üst temsilcilerinden özür içeren bir yazı beklerken, bu şekilde yanıt gelmesinden dolayı hayrete düştüklerini bildirdi.

'Amerikan haritasını Meksika olarak gösterebilir miyiz?'

Çınar, ''CNN özür dileyene kadar mücadelemiz devam edecek'' dedi.



CNN'in ART niyeti olduğunu belirten Çınar, şunları kaydetti: ''CNN hatasını kabul etmeyip hatasında ısrar etmekle, basın ilkelerine uymadı. Örneğin Amerika'nın Teksas ve Florida eyaletinde Latin asıllıların oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğu gerçeği var diye, Amerikan haritasında bu bölgeyi Meksika diye belirtebilir miyiz? En fazla, Kürt kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı bölge diyebiliriz.''

Bu gerçeği yazdığı mektupta da dile getirdiğini belirten Çınar, ''Türkiye içinde Kürt çoğunluğun olduğu yerlere de Kürdistan olarak isim verilemez ve bu yüzden biz CNN'in yayınında kasıt ararız'' dedi.

Çınar, CNN'e yazdığı cevap yazısında ayrıca, 21. yüzyılda bölgeyi etnik köken olarak ayırmanın ''düşmanlık tohumları eken tehlikeli bir Oyun'' olduğunu ifade ederken, o bölgede yaşayanların tamamının da Kürt kökenli vatandaşlardan oluşmadığını sözlerine ekledi.