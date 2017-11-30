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Dünya

CNN'den boykot kararı; Trump'ın yılbaşı partisine katılmayacak

Trump: Biz de yalan haberi boykot ediyoruz

30 Kasım 2017 04:24

ABD'de Başkan Donald Trump ile CNN arasındaki düello, uluslararası yayın yapan haber kanalının Beyaz Saray'daki geleneksel yılbaşı partisini boykot etmesine kadar vardı.

ABD'de ana akım medya ile adeta savaş halindeki Başkan Donald Trump'ın en çok hedef aldığı yayın organlarından biri olan Amerikan CNN kanalı, Beyaz Saray'da medya mensuplarıyla yapılan geleneksel yılbaşı partisini boykot edecek. Trump'ın seçilmesine baştan karşı çıkan yayınlarıyla da tanınan CNN, yazılı bir açıklamayla, cuma Beyaz Saray'da yapılması beklenen yılbaşı partisine katılmayacaklarını bildirdi.

“Basın özgürlüğüne saldırıyor”

Açıklamada, "Başkan'ın CNN'e ve basın özgürlüğüne karşı devam eden saldırıları sürerken, kendisinin davetlisi olarak (yılbaşını) kutlamayı uygun bulmuyoruz. Söz konusu etkinliği takip etmek üzere bir ekibimiz Beyaz Saray'a gidecek ve haber değerine göre haber geçecektir" denildi.

Trump: Biz de yalan haberi boykot ediyoruz

CNN'in boykotunu Twitter hesabından değerlendiren Trump "Güzel. Biz de yalan haber CNN'i boykot etmeliyiz. Onlarla anlaşmaya çalışmak tamamen zaman kaybı" yanıtını verdi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders da yine Twitter hesabından "Yılbaşı erken geldi. Sonunda CNN'den güzel bir haber" açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'daki koltuğuna oturduğu günden bu yana Trump ile CNN arasındaki sular durulmazken, Trump'ın kanala "yalan haber" adını takması CNN yönetiminde ciddi tepkiye neden olmuştu. Son olarak hafta sonu Trump, Twitter hesabından, "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya, onlardan gerçeği göremiyor." paylaşımında bulunmuş, CNN ise "ABD'yi temsil etme görevinin Trump'ta olduğu" yorumunu yapmıştı.

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