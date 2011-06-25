T24 LogoT24 Logo
Dünya

CNN'DE İSTANBUL TANITIMI WASHINGTON (A.A)

25 Haziran 2011 13:11

-CNN'DE İSTANBUL TANITIMI WASHINGTON (A.A) - 25.06.2011 - Amerikan CNN televizyonu, internet sitesinde İstanbul'u tanıtan bir yazıya yer verdi. Yazıda, İstanbul'un, Bizans dönemine ait kiliseler, Osmanlı camileri ve çağdaş gökdelenleriyle, "dünyanın en tarihi kentlerinden" biri olmanın yanısıra, "gürültülü bir modern metropol olduğu" belirtildi. "Türkiye'nin kültürel ve finansal merkezi" olarak tanımlanan İstanbul'un, dünyada her iki kıta üzerinde yer alan tek kent olduğuna ve farklı kültürlere ev sahipliği yaptığına işaret edilen yazıda, "Bununla birlikte, sayısız tarihi binası, müzeleri ve renkli restoranlarıyla İstanbul, özellikle yılın bu zamanlarında turistlerin çok popüler bir mekanı" ifadesi kullanıldı. Yazıda, İstanbul Boğazı, Topkapı, Ayasofya, Kızkulesi, İstanbul Modern, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yerebatan Sarayı'nın yanısıra, baklava ve Boğaz'da balık keyfi tanıtıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24