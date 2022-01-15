CNN ve HBO, Navalni'nin zehirlenmesiyle ilgili detaylı bir belgesel yayınlayacaklarını duyurdu

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CNN Films ve HBO Max, tutuklu Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin Noviçok ile zehirlenmesini anlatan bir belgesel yayınlayacaklarını duyurdu.

Daniel Roher'in yönettiği belgeselin olayların yaşandığı süreçte çekildiği ve izleyicilere "kendileri de oradaymış gibi hissettireceği" belirtildi.

CNN Films'in Başkan Yardımcısı Courtney Sexton, "Aleksey'e daha önce hiç görülmemiş seviyede erişimi olan Daniel ve tüm ekip inanılmaz heyecanlı bir hikaye anlattı" dedi.

Navalni, 2020'nin Ağustos ayında bir uçaktayken fenalaşmıştı. Uçak, Sibirya'ya acil iniş yapmıştı. Navalni günler sonra tedavi görmek üzere Almanya'ya götürülmüştü. Muhalif lider burada iki ay komada kaldıktan sonra aylarca tedavi görmüş, 17 Ocak 2021'de Rusya'ya döner dönmez tutuklanmıştı.

Batılı bilim insanları, Navalni'nin Sovyetler Birliği döneminde geliştirilen sinir gazı Noviçok ile zehirlendiğini tespit etmişti. Kremlin, olayla bağlantılı olduğu iddialarını reddediyor.

CNN Films ve HBO Max, belgeselin ne zaman yayınlanacağını açıklamadı.