Cnn Türk'te İrfan Şahin'in dediği oldu, Birand istifa etti

T24 - Mehmet Ali Birand 2 yıldır sürdürdüğü Cnn Türk'ün Genel Yayın Yönetmenliği'nden istifa etti. Çalışanlara e-postayla görevini bıraktığını duyuran Birand, ayrılma gerekçesini ise iş yükü olarak gösterdi.





Mehmet Ali Birand'ın çalışanlara gönderdiği mektup şöyle:





"Sevgili Arkadaşlar,



Veda etme zamanı geldi…



Yaklaşık 2 yıldan beri büyük bir keyifle CNN TÜRK'ün genel yayın yönetmenliğini yürütüyorum.



Ancak artık, ayrılma zamanı geldi.



Nedeni de çok basit, zira bu iş yükünü kaldıramıyorum. Çok ağır geliyor.



Kısaca anlatayım:

CNN TÜRK'ün yanı sıra Kanal D Ana Haberi yönetiyor ve anchor'lığını yapıyorum.

Haftada 5 gün POSTA'ya köşe yazısı yazıyorum.

Her hafta haber programım 32. Gün'ü gerçekleştiriyorum.

Radyolara her gün yorum veriyorum.

Şimdi, bir de yeni bir belgesele başlıyorum.

Her şeye yetişemiyorum.

Özellikle Kanal D Ana Haber'in 1.lik bayrağını sürdürebilmek için önümüzdeki seçim döneminde daha fazla zaman ayırmam gerekiyor. Bütün bunlardan dolayı bir seçim yapmam yükümü azaltmam gerekiyordu. Yaklaşık 1 yıldan beri de bu niyetimi yönetimle paylaşıyordum. Yılbaşıyla birlikte, vedamı kesinleştirmem gerekti.



CNN TÜRK, kuruluşunda rol aldığım ve bugüne kadar da çeşitli düzeylerde içinde bulunduğum ve bundan gurur duyduğum bir kanaldır. Benim adeta bebeğimdir... Ne zaman gerekirse desteğimi vermeye de devam edeceğim."