CNN Türk'te Erdoğan Aktaş'ın yerine yeni isim, Kanal D'de tasfiye sürüyor

T24

Kanal D'de ana haberi sunan Ahmet Hakan ve Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ile yolların ayrılmasının ardından dün de (3 Mayıs 2018) Kanal D Haber Merkezi'nden 12 kişi işten çıkarıldı. Kanal D Haber Merkezi'nde teknik ekiple birlikte 70 kişiyi bulan çalışan sayısının 30'a indirileceği iddiaları kanalın koridorlarında dile getirildi. Haber merkezinin başına getirilen Ramazan Kurnaz'ın, Sarılar'dan görevi devralmaya 15 kişilik ekibiyle birlikte gelmesi dikkati çekti.

Doğan Grubu'nun 1.1 milyar dolara Demir Holding'e satılmasının ardından CNN Türk'te ise yönetim katından ayrılan ilk isim CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş oldu.

Kanal, 2015’ten bu yana genel müdürlük görevini yürüten Erdoğan Aktaş’la yollarını ayırdı.

Aktaş'ın yerine ise dış habercilikten yetişen, TRT, TGRT, CNN Türk ve ATV’de görev yapmış olan Yrd. Doç. Dr. Bora Bayraktar'ın geleceği iddia edildi.

Bayraktar, 'öldürülen' YPG'li diye ABD'li oyuncunun fotoğrafını paylaşmıştı

Yrd. Doç. Dr. Bora Bayraktar, 'Buseyra Dağı’nda öldürülen ‘eski ABD Özel Kuvvetler mensubu terörist’ diye Twitter hesabında paylaşmış, fotoğrafın ünlü Hollywood oyuncusu Bradley Cooper’e ait olduğu ortaya çıktı.

Erdoğan Aktaş kimdir?

Aktaş, İstanbul’da 1967 yılında doğdu. İlk, orta ve liseyi İstanbul’da okudu. Liseyi bitirir bitirmez çocukluk hayali olan gazeteciliğin peşinden koşmaya başladı. 1984 yılında Güneş Gazetesi’ne girerek muhabirliğe başladı. Aynı dönemde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde de üniversite eğitimine başladı. Önce Güneş Gazetesi’nden kovuldu. Yılmadı, çocukluk hayalinin peşinden devam etti. Çeşitli gazetelerde çalışmaya, bazılarından da atılmayı sürdürdü. Sırasıyla Gazete Gazetesi, Hürriyet, Sabah ve Milliyet’de polis muhabiri olarak çalıştı.

1992 yılında Gülbin Aktaş ile evlendi. Bir yıl sonra Star TV’de televizyon haberciliğine başladı. Muhabir olarak sırasıyla Star TV, Show TV ve NTV’de görev aldı.1999-2005 yılları arasında NTV’de Yakın Plan isimle programı hazırlayıp sundu. Bu arada Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinde gazeteci olarak gelişmeleri takip etti.

Televizyonculuğa adım attığı Star TV’ye 2005 yılı Mart ayında Genel Yayın Yönetmeni olarak geri döndü. Bu arada “Aşık Olan Terkeder” isimli ilk romanı yayınlandı. Star TV’deki görevini sürdürürken, aynı zamanda Posta Gazetesi’nde günlük köşe yazıları yazdı. 2008 yılında ise Haber Türk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevini aldı. 2009 yılı Ağustos ayı itibariyle ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği üstlendi.

ATV Haber Genel Yayın Yönetmenliği görevi sürerken, Turkuvaz Holding bünyesinde yer alan A Haber Kanalı’nın kurup genel müdürlük görevini yürüttü. Bu arada yine A Haber kanalında “Memleket Meselesi” ve “90’a” programlarını hazırlayıp sundu.

Bora Bayraktar....

Bora Bayraktar 25 yıl Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen medya kuruluşlarında görev yapmış, uluslararası haber tecrübesi olan, Türk dış politikası ve Ortadoğu sorunları üzerine uzmanlaşmış bir gazeteci ve akademisyendir.

Avrupa Komisyonu'na bağlı Euronews haber kanalının Türkiye temsilciliğini bıraktığı 2016 yazından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Halen TRT Radyo 1'de Küresel Gündem, TRT Radyohaber Kanalı'nda Dünya Raporu adlı programları hazırlayıp sunmaktadır. Ulusal ve uluslararası yayın kuruluşlarına yorumları ve yazılarıyla katkıda bulunmaktadır.

Doktora derecesini Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, çatışma çözümleri analizi yaptığı İsrail-Filistin Barış Süreci ile ilgili çalışmasıyla almıştır.

Türkiye’de yayınlanan Oslo Barış Süreci, Küre Yayınları(2013), Hamas, Karakutu Y(2007) ve A’RAF Oslo Barışı’ndan El Aksa İntifadasına Ortadoğu, Aykırı yayınları,(2003) kitaplarının yazarıdır.

Gazeteci olarak Afganistan, Irak, Suriye, Kosova, Batı Şeria ve Gazze gibi pek çok savaş bölgesinde bulunmuştur. Ortadoğu, Balkanlar ve Güney Kafkasya’da 25’ten fazla ülkede habercilik yapmıştır. Çok sayıda uluslararası akademik toplantıda moderatör, konuşmacı ve panelist olarak yer almıştır. Aralarında Benazir Butto, Yasser Arafat, Lech Walessa, Nawaz Sharif, Benjamin Netanyahu, Ibrahim Rugova gibi isimlerin bulunduğu bir çok liderle röportajlar yapmıştır.

Bayraktar ABD’nin prestijli gazetecilik burslarından the Knight Wallace Fellowship(2005) ile University of Michigan'da çalışmalar yapmış, CNN IPP programı(2002) ve Reuters TV News Workshop’a katılmıştır.

Akademik olarak Chicago merkezli IES International Abroad Studies programı kapsamında iki yıl boyunca İstanbul'da ABD'li öğrencilere Ortadoğu dersleri vermiştir. Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde de Siyaset ve Medya dersi vermektedir.

İlgi alanı Türkiye'nin yakın çevresi, genelde Ortadoğu sorunları, Rus jeopolitiği, İsrail-Filistin meselesi, Suriye iç savaşı, Basra Körfezi güvenliği, İran dış politikası, Irak meselesi, Kürt sorunu ve Türk dış politikasıdır. Ayrıca Televizyon haberciliği, metin yazımı, siyaset medya ilişkileri de doğal ilgi alanıdır.

Kariyer:

Euronews, Istanbul Temsilcisi, 2011-2016

ATV, Dış Haber Editörü, 2009-2011

CNN Turk, Dış Haberler Müdürü ve muhabir 1999-2008

TGRT Dış Haber Editörü

1995-1999

TRT, “Atlantik Ötesi” Program Editorü, 13Bölüm(2009)

TRT Radyo 1 "Küresel Gündem" yapımcı-sunucu 2015-

Belgesel çalışmaları

Eğitim:

- Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü Doktora- Uluslararası İlişkiler 2013

- Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Uluslararası İlişkiler 1999

- Marmara Üniversitesi İngilizce Uluslararası İlişkiler 1996

“Paylaşılamayan Kent Kerkük”(2007)

“Bıçak Sırtında Ortadoğu” (2006)

“Silahlı Direnişten İktidara Hamas” (2006)

“Elveda Gazze Merhaba Örgürlük”(2005)

“Arafat’ın ardından” (2004)

“Çift başlı kartal Kosova”(2004)