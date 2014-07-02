CNN Türk Rıdvan Akar'ı işten çıkardı!

Türkiye medyasının en saygın ve üretken isimleri arasında bulunan Rıdvan Akar, her hafta "Hayatın Tanığı" ve "Habere Dair" adı altında iki program hazırladığı CNN Türk'ten çıkarıldı.

Türkiye medyasında köşesi kapatılan, programı kaldırılan isimlerin arasına kıdemli gazeteci Rıdvan Akar da katıldı. Doğan Yayın Grubu bünyesindeki CNN Türk, uzun süre kanalın Haber Müdürlüğü görevini de sürdüren Rıdvan Akar'ın işine "tasarruf" gerekçesini öne sürerek son verdi.

CNN Türk'te cuma akşamları 19:30'da "Habere Dair", cumartesi akşamları da 19:10'da "Hayatın Tanığı" adlı programlarla ekrana çıkan Akar, haber ve belgesel programlarıyla büyük bir ilgi görüyordu.

Akar, Medyaradar'dan Alev Gürsoy Cimin'e, ayrılığıyla ilgili olarak "Her iki program da yayından kaldırıldı ve CNNTÜRK'teki görevime de son verildi.Gerekçe olarak maliyet gösterildi. Şu an konuşmak için çok erken. Ancak şunu söyleyebilirim, içim acıyor, çok üzgünüm" dedi.

Portre: Medyanın en üretken isimlerinden

Türkiye medyasının en saygın isimleri arasında bulunan Rıdvan Akar, İstanbul'da Kabataş Lisesi, Ankara'da Gazi Üniversitesi İktisadî İdarî Bilimler Fakültesi’ni bitirdi. 1987’de İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü’nde yüksek lisansını tamamladı.

Türk Haberler Ajansı, "Söz", "Ekonomik Panorama", "Tempo", "Milliyet" ve atv’de çalıştı, Bir Gün'de yazılar kaleme aldı. 15 yıl Mehmet Ali Birand ile bereber yaptığı televzyon klasiği 32. Gün'ün Genel Yayın Yönetmenliği'ni 10 yıl boyunca Rıdvan Akar yaptı. Akar CNN Türk'teki programlarının yanı sıra T24'e de yazılar yazıyordu. Akar'ın hazırladığı "Gezi" belgeseli Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin 2013 yılı Nezih Demirkent Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Hem basılı, hem de görsel alanda Türkiye medyasının en üretken isimleri arasında bulunan, polisiye bir romanla edebiyatta da dikkatleri üzerine çeken Rıdvan Akar'ın imzasını taşıyan kitaplar şunlar:

- Aşkale Yolcuları - Varlık Vergisi ve Çalışma Kampları

- Varlık Vergisi - Tek Parti Döneminde Azınlık Karşıtı Politika Örneği

- Bir Irkçının İhaneti (Roman)

- Ömrümden Uzun İdeallerim Var (“Suna'nın Gözleri” adıyla belgeselini de yaptığı Suna Kıraç kitabı)

- İstanbul'un Son Sürgünleri (Hülya Demir Akar ile birlikte)

- Ecevit ve Gizli Arşivi (Can Dündar'la birlikte)

- Karaoğlan (Can Dündar'la birlikte)

- Bir Prensin Hisseli Hikâyesi – İşini Bilen Bir Memur Engin Civan(Jale Özgentürk'le birlikte)

- Latife Hanım (İpek Çalışlar ve Mehmet Ali Birand'la birlikte)

- 12 Eylül – Türkiye'nin Miladı (Mehmet Ali Birand ve Hikmet Bila ile birlikte)

- Lider Portrelerinde Türkiye