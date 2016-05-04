DHA: PKK’nın üst düzey bölge sorumlularından Ekrem Güney öldürüldü

Doğan Haber Ajansı (DHA), PKK’nın üst düzey bölge sorumlularından Ekrem Güney’in Diyarbakır'ın Lice ilçesinde öldürüldüğü iddia etti.

Güney, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün en çok arananlar listesinde mavi kategoride bulunuyordu ve ihbarda bulunan kişiye 4 milyon lira ödül vaat edilmişti. Güney'in daha önceden PKK'nın Erzurum sorumlusu 'Azap Siser' olduğu iddia edilmişti.

(DHA) haberine göre, Diyarbakır Lice kırsalında düzenlenen operasyonda öldürülen PKK'lı teröristlerden birinin başına 4 Milyon TL ödül konulmuş olan Orta Saha Sorumlusu Ekrem Güney'in olduğu iddia edildi.

2 Mayıs 2016 tarihinde Lice kırsalında bölge halkının verdiği bir istihbaratı değerlendiren güvenlik güçleri öğleden sonra bölgede hareket halinde olan 10-12 kişilik gruba yönelik hava destekli bir operasyon başlattı. Operasyon sonucunda öldürülenlerden birinin başına 4 Milyon TL ödül konulmuş olan Orta Saha Sorumlusu 'Azad Siser' kod adlı Ekrem Güney olduğu belirtildi.

Öldürülen PKK'lı Ekrem Güney ile beraber hareket eden ve öldürülen PKK’lılardan birinin Orta Saha Üçlü Sorumlularından biri olan 'Çekdar' kod adlı Ahmet Talva olduğu iddia edildi. PKK'lı Ahmet Talva'nın 2014 yılında Kobane bölgesine giderek PYD/YPG’ye destek verdiği belirtildi. Öldürülen PKK'lı arasında birinin de PKK'nın kadın yapılanması sorumlu olduğu belirtilen Gülnaz Türk olduğu ileri sürüldü.