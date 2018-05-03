CNN Türk muhabiri: İnce, Kılıçdaroğlu'nu en önde dinledi, sık sık göz teması kurdular

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya, 24 Haziran 2018'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin adayı olacağı iddia edilen Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen grup toplantısında sık sık göz teması kurduğunu söyledi.

Ünal, İnce'nin Kılıçdaroğlu'nu en ön sırada dinlediğini, cumhurbaşkanı adayının tarif edildiği sırada kameraların kendisine döndüğünü aktardı.

Kulislerde adaylık için İnce, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve eski Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener'in ismi konuşuluyordu.

"İnce'nin adaylığı kesin gibi"

Kesici, partisinin grup toplantısı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada "Muharrem İnce'nin adaylığı kesin gibi. Kendisini arayıp tebrik ettim" ifadesini kullandı.

"Gurur duyarım"

Muharrem İnce de, söz konusu iddiaya ilişkin olarak cumhuriyet.com.tr'ye “Gurur duyarım, son karar Genel Başkanım ve milletvekili arkadaşlarımın" açıklamasını yaptı.