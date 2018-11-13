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Dünya

CNN Trump ve Beyaz Saray'I mahkemeye verdi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – CNN, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini, muhabir Jim Acosta’nın Beyaz Saray’a akreditasyonunun iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye verdi

13 Kasım 2018 20:51

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Kasım (DHA) – CNN, ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey Beyaz Saray yetkililerini, muhabir Jim Acosta’nın Beyaz Saray’a akreditasyonunun iptal edilmesi nedeniyle mahkemeye verdi.
Davada, CNN’in ABD anayasasının birinci ve beşinci maddelerini kullanma hakkının elinden alınması gerekçesi sunuldu.
CNN’in mahkemeye verdiği isimler arasında Donald Trump, ABD Genel Kurmay Başkanı John Kelly, Basın Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Kurmay Başkanı Yardımcısı Bill Shine, Gizli Servis Direktörü Joseph Clancy ve Acosta’nın geçiş iznine el koyan, adı belirtilmeyen görevli bulunuyor.
 

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