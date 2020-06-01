CNN: Trump, Beyaz Saray önündeki George Floyd protestoları sırasında sığınağa götürüldü

CNN, Beyaz Saray’daki bir yetkiliye ve emniyetten bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump’ın cuma günü Beyaz Saray önünde gerçekleştirilen George Floyd protestoları sırasında sığınağa indirildiğini belirtti. Trump’ın bir saatten az bir süre burada kaldığı aktarıldı. c

Bir diğer kaynak, Beyaz Saray’daki durumun ‘kırmızı alarma’ evrilmesi halinde Başkan’ın Acil Operasyon Merkezi’ne götürülmesi, ‘Melania ve Barron Trump ve birinci dereceden diğer tüm aile üyelerinin de transfer edilmesi' gerektiğini söyledi.

Sığınak iddiasını daha önce New York Times gazetesi de ortaya atmıştı. Trump ise Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, Gizli Servis’in ‘konut içinde kendisini koruduğunu ve daha fazla emniyette hissedemeyeceğini’ söylemişti.