CNN: Trump, Beyaz Saray'daki son günlerinde sosyal medya devleriyle mücadele edecek

ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devretmeden önceki günlerinde Twitter'ın hesabını kalıcı olarak kapatmasından sonra sosyal medya şirketlerine odaklanacağı belirtildi.

CNN'de yer alan habere göre, Twitter'ın Trump'ın hesabını kurallarını "tekrar tekrar" ihlal ettiği ve " şiddet olaylarına sebep olma" riski yarattığı gerekçesiyle kalıcı olarak kapamasının ardından Trump destekçilerinin gündemini sosyal medya şirketleri oluşturdu.

Donald Trump'ın bir danışmanı, görevi bırakmaya hazırlanan başkanın gündemi Kapitol baskınından sosyal medya şirketlerinin "Cumhuriyetçi seslere yönelik baskısına" çevirme fırsatı olarak gördüğünü söyledi. Danışman "Bu sadece Trump'la ilgili değil, bu ona oy veren 75 milyon Amerikalıyla ilgili bir durum" dedi.

Donald Trump ve Cumhuriyetçi Parti'den pek çok isim bir süredir sosyal medya platformlarının Cumhuriyetçi görüşleri susturmaya çaba harcadığını savunuyordu.

Ne olmuştu?

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı. Twitter, Trump'ın bu gece attığı iki tweete erişim engelledi getirdi. Bu videolardan biri Trump'ın Kongre çevresindeki destekçilerine seslendiği videoydu.

Twitter kişisel hesabını askıya aldıktan sonra Trump, '@POTUS' kullanıcı isimli resmi başkanlık hesabından, bir seri tweet attı. Bu tweetlerden birinde, "Biz SUSTURALAMAYACAĞIZ. Bu İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ MEVZUSU değil. Dünyanın en hain insanlarından bazılarının özgürce konuşabildiği RADİKAL SOLCU bir platform istiyorlar" ifadeleri yer aldı. Twitter, Trump'ın bu paylaşımlarını da hızlıca sildi.

Trump, başka sitelerle görüşme halinde olduklarını ve potansiyel olarak kendi platformlarını kurma ihtimali üzerinde durduklarını ifade etti.

ABD Başkanı'nın kişisel hesabının Twitter'da 88.7 milyon takipçisi bulunuyordu. Trump, platforma 2009'un Mart ayında katılmasından bu yana 59 bin 600 tweet attı. Facebook da çarşamba günü yaşananlardan sonra Trump'ın Facebook ve Instagram hesaplarının süresiz olarak dondurulduğunu duyurmuştu.