CNN: Taliban, 200 kişinin Kabil'den uçakla ayrılmasına izin verdi

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Taliban'ın aralarında ABD vatandaşları da bulunan 200 kişinin bir Katar uçuşuyla Afganistan'dan çıkmasına izin vereceği belirtildi.

CNN'e konuşan kaynak, uçuştaki kaç kişinin ABD vatandaşı olduğunu veya başka hangi ülkelerden yolcuların çıkacağını bilmediklerini dile getirdi.

Katar uçuşu, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinden bu yana Kabil Havalimanı'ndan havalanan ilk ticari uçuş olacak.

Birkaç yolcu uçağın Kabil'den Doha'ya uçacağını, oradan da bazı yolcuların transit uçuşla Kanada'ya gideceğini ifade etti.

Havalimanından gelen görüntülerde pistte Katar Havayolları'na ait bir Boeing 777 bulunduğu görülüyor.