CNN: Paris saldırganlarından Abdülselam Suriye'ye kaçtı

CNN, Paris’i kana bulayan saldırının şüphelilerinden Salih Abdülselam'ın Suriye'ye kaçtığını duyurdu. Haberde, Abdülselam’ın saldırıdaki rolünün henüz bilinmediği belirtildi.

CNN'in haberine göre, Fransız istihbaratı, Paris saldırısının şüphelilerinden Salih Abdülselam'ın Suriye'ye kaçtığını düşünüyor. İddianın kaynağı olarak soruşturmaya yakın adı verilmeyen bir kişi gösterilirken, Abdülselam'ın 13 Kasım'dan beri aranmakta olduğu bildiriliyor.

Abdülselam'ın güvenlik güçlerinin elinden kaçmış olabileceği söylenirken, Abdülselam'ın saldırılardaki rolünün henüz bilinmediği, ancak intihar bombacılarını Stade de France'a bırakmış olabileceğini düşündükleri söyleniyor.

Abdülselam'ın parmak izlerinin olayla bağlantılı bir araçta bulunduğu belirtiliyor. Şüphelinin Suriye'ye nasıl kaçmış olabileceğiyse henüz açıklanmadı.

Salih Abdeslam'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de yakalandığına iddialar ortaya atılmıştı.