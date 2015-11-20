CNN muhabiri, mülteci tweeti nedeniyle iki hafta açığa alındı

Amerikan CNN televizyonu, ABD Temsilciler Meclisi'nin Suriyeli ve Iraklı mültecilerin ülkeye kabulünü zorlaştıran maddeler içeren yasa tasarını kabul etmesi üzerine sosyal medyada "Özgürlük Heykeli ıstırap içinde başını eğdi" mesajını paylaşan muhabiri Elise Labott'u iki hafta açığa aldı. Kişisel Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Labott, attığı tweetin saygısızca olduğunu söyleyerek, "Herkesten özür diliyorum" dedi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, tasarının kabulünün ardından CNN muhabiri Elise Labott, sosyal paylaşım ağı Twitter'daki hesabında, "Meclis, Suriyeli mültecileri sınırlayan tasarıyı kabul etti. Özgürlük Heykeli ıstırap içinde başını eğdi" mesajını yazdı. Labott'ın mesajı kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşıldı. Bunun ardından CNN yöneticilerinden biri, ABD basınına, kanal yönetiminin Labott'ı iki hafta açığa aldığını söyledi. CNN televizyonu ise konuyla ilgili henüz kurumsal bir açıklama yapmadı.

Labott, mesajı nedeniyle Cumhuriyetçileri eleştirdiği ve tarafsız olmadığı gerekçesiyle bazı tepkilerle karşılaşmış, birçok kişi ise CNN muhabirine destek vermişti.

Temsilciler Meclisi'nde Suriyeli mültecilerin ülkeye alınmamasını talep eden Cumhuriyetçi milletvekilleri tarafından sunulan ve bazı Demokrat üyelerin de destek verdiği yasa tasarısı 137'ye karşı 289 oyla kabul edilmişti.

CNN televizyonu, Paris'te 129 kişinin hayatını kaybettiği saldırıların ardından pazar günü canlı yayına konuk olan Fransa'daki İslam karşıtlığıyla mücadele eden bir kuruluşun temsilcisine sunucularından birinin söylediği sözler nedeniyle de eleştirilmişti.

CNN sunucusu John Vause, Yaser Louati adlı konuğunun, saldırıların Müslüman toplumuyla ilişkilendirilmemesi gerektiği yönündeki sözleri üzerine, Fransa'daki Müslüman toplumunun saldırılarla ilgili sorumluluk hissetmesi gerektiğini iddia etmişti.