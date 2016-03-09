CNN: IŞİD liderlerinden Şişani öldürüldü

CNN, IŞİD liderlerinden Ömer El Şişani'nin ABD tarafından düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldüğü ileri sürdü.

Sputnik’in haberine göre, Kobani, Rakka ve Deyr ez Zor savaşını IŞİD'in en önemli liderlerinden Çeçen asıllı Gürcistan vatandaşı El Şişani, kendisini hedef alan bir ABD hava saldırısı sonucunda öldürüldü. ​CNN, El Şişani’nin Şeddadi kenti yakınlarında, cuma günü öldürüldüğünü aktardı.

Reuters’a konuşan ABD yetkilileri de, Çeçen Ömer olarak da bilinen Ebu Ömer El Şişani’nin 4 Mart’ta ABD liderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon tarafından Şeddadi yakınlarında düzenlenen hava saldırısında öldürülmüş olabileceğini ifade etti.

Şişani'nin Irak hava güçlerinin Ekim 2015’te Anbar vilayetinde düzenlediği ve IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi’nin konvoyunun hedef alındığı saldırıda öldürüldüğü öne sürülmüş ancak IŞİD lideri şubat ayında Libya’da görüldüğüne dair haberler çıkmıştı.

Yerel istihbarat belgelerine göre silahlı araçlarla korunan 14 araçlık bir konvoy 8 Şubat’ta linç edilerek öldürülen Libya lideri Muammer Kaddafi’nin memleketi olan ve IŞİD'in ‘kalelerinden’ biri haline gelmeye başlayan Sirte’ye girmişti. Yerel bir istihbarat kaynağı IŞİD liderlerinden en az 2’sinin kızıl sakallı olduğunu söylerken, Libya’nın resmi istihbarat kaynakları da Sirte’ye ‘Ebu Ömer’ adını kullanan ‘gizemli bir IŞİD liderinin’ gideceği teyit etmişti.