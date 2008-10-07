CNN International'dan PKK propagandası

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PKK'nın üst düzey yöneticileriyle röportaj yapan ve örgüt yöneticilerinin sözde barış mesajlarını yayımlayan CNN International, PKK terör örgütünü sanki kadın hakları için savaşan bir örgüt gibi tanıttı. CNN’in haberi, ABD’deki haber bültenlerinde özel haber logosuyla yayımlandı.Haber, CNN International'ın internet sayfasında manşete bir süre çıkartıldı. CNN’in internet sayfasında “Kadın Savaşçılar; Erkek egemenliğine son" başlığı ile verilen habere tepki yağdı.Bölücü terör örgütü PKK’nın Kandil’deki kampına ekibi ile birlikte giren CNN’in kadın muhabiri Arwa Damon adeta terör örgütünün sözcülüğünü yaptı. Arwa Damon haberinde, PKK’nın eli kanlı teröristlerini, yaşamlarında erkek egemenliğine son vermek isteyen kadın savaşçılar olarak tanıttı.CNN International konuyla ilgili haberinde, Kandil Dağı eteklerindeki PKK kampında, sınırı geçip Türk askerlerine yapılan her saldırı sonrasında, teröristlerin el ele tutuşup dans ettikleri ve bu dansın rutin bir kutlama olduğu belirtilerek, teröristlerin bu dansa “zafer halayı" dedikleri belirtildi.Kadın teröristleri “Kadın Savaşçılar" olarak adlandıran CNN International muhabiri Arwa Damon, kadın teröristlerle yaptığı röportajlarda onların kadın hakları için savaştıklarını söylediklerini belirterek, “Kadınların daha etkin olduğu bir cemiyet, doğal bir yaşam, baskı olmadan erkek ve kadın eşitliği, insanların arasında eşitsizliklerin kalktığı bir hayat" yorumuna yer verildi.CNN International konuyla ilgili haberinde babasının 14 yaşındayken Türk güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü iddia eden Rengin kod adlı kadın teröristin “Kürt hakları ve Kadın hakları için savaşıyoruz" sözlerine de yer verdi.Haberde, PKK’nın, Türkiye, Irak, ABD ve NATO tarafından sivillere saldıran bir terörist örgüt olduğu belirtilerek, yıllardır süren çatışmalarda örgütün askeri kanat yöneticisi Bahoz Erdal ile uzun bir röportaj da yapan CNN International muhabirleri, Bahoz Erdal’ın örgütün propagandasını yapan konuşmasını da yayınladı. CNN’de yayınlanan konuşmasında, barış için terör örgütün şartlarını öne süren Bahoz Erdal, Abdullah Öcalan’a karşı da tavır değişikliği isteyerek, “Siyasi çözüm olursa silah bırakmaya hazırız" sözlerine de yer verildi.Haberin CNN International televizyonunda yayınlanması ve internette manşet haber olarak yer bulmasının ardından, haberle ilgili yorum bölümüne tepkiler yağdı. Yorumların bazıları şöyle:-CNN’in terörist propaganda işinde olduğunu bilmiyordum.-Türkiye Irak sınırında 15 Türk askerinin öldürülmesinin henüz bir gün sonrasında. CNN’in anasayfasında böyle bir haberi vermesi utanç verici.-Bunlar beyinleri yıkanmış çocuklar, Arwa Damon bizim bunların direnişçi olduğuna inanmamızı mı istiyor. İnsan haklarını savunan hangi kişi çocukların eline silah verebilir. İğrenç bir haber.-Terörist bir grubu nasıl olur savaşçılar diye tanıtırsınız?-Size olan güvenimi azalttığınız için tebrikler CNN.