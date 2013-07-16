T24 LogoT24 Logo
Dünya

CNN International: Türkiye yayınımızın arkasındayız

CNN International, sosyal medyadaki özür dileme iddialarını yalanladı

16 Temmuz 2013 03:26

CNN International'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Khosravi ile Bülent Arınç görüşmesinde, CNN International'ın Gezi Parkı eylemlerindeki yayınları için özür dilediği iddia edilmişti.
Ankara'daki görüşmeden gelen bilgiler, CNN International'ın  AKP'nin Kazlıçeşme mitinginden bir kareyi “Türkiye’de hükümet karşıtı protestolar” alt yazısı ile internet sitesine koyduğu için özür dilediği yönündeydi. 
Bu iddiaların sosyal medyada hızla yayılması nedeniyle resmi Twitter hesabından açıklama yapan CNN International, iddiaları yalanlarken, “CNN, Türkiye yayınının arkasındadır. Yaptığımız tarafsız yayın için özür dilemedik ve dilemeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.
  

ETİKETLER

bbcinternationalgezi parkıeylemyayın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24