CNN International: Türkiye yayınımızın arkasındayız

CNN International'ın Kıdemli Başkan Yardımcısı Khosravi ile Bülent Arınç görüşmesinde, CNN International'ın Gezi Parkı eylemlerindeki yayınları için özür dilediği iddia edilmişti.

Ankara'daki görüşmeden gelen bilgiler, CNN International'ın AKP'nin Kazlıçeşme mitinginden bir kareyi “Türkiye’de hükümet karşıtı protestolar” alt yazısı ile internet sitesine koyduğu için özür dilediği yönündeydi.

Bu iddiaların sosyal medyada hızla yayılması nedeniyle resmi Twitter hesabından açıklama yapan CNN International, iddiaları yalanlarken, “CNN, Türkiye yayınının arkasındadır. Yaptığımız tarafsız yayın için özür dilemedik ve dilemeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.