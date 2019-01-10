CNN International duyurdu; işte ABD'nin Suriye'deki hedefleri

CNN International, Ankara’da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. CNN International, konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Bolton Kalın’a ABD’nin Suriye’deki hedeflerini aktardı.

CNN'de yer alan habere göre, Bolton'ın Ankara'da anlattığı ABD hedefleri şu şekilde: