CNN International duyurdu; işte ABD'nin Suriye'deki hedefleri

CNN International, Ankara’da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ayrıntıları paylaştı. CNN International, konuya yakın bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Bolton Kalın’a ABD’nin Suriye’deki hedeflerini aktardı.
CNN'de yer alan habere göre, Bolton'ın Ankara'da anlattığı ABD hedefleri şu şekilde:
- Türkiye'nin güvenlik endişeleri ile tüm sivillerin korunması arasında 'pazarlık edilmiş çözüm' bulunması
- Suriye'nin güneyindeki Tanaf'taki üstte Amerikan askerlerinin varlığı devam edecek. ABD, İran güçlerinin Suriye'den çekilmesini ve Suriye'de siyasi çözüm talep etmeye devam edecek
- Kuzeydoğu Suriye'de IŞİD karşıtı koalisyondaki Amerikan güçlerinin 'bilinçli, düzenli ve güçlü bir şekilde' geri çekilmesi
- Çekilme sırasında IŞİD'den geriye kalan teröristlerin yenilgiye uğratılması, çekilme sürecinde diğer IŞİD hedeflerinin vurulması ve IŞİD'in canlanmasını engellemek için gereken operasyonlarda ihtiyaç duyulan kapasitenin kalması
- Türkiye ve IŞİD karşıtı koalisyonun diğer üyeleriyle terör örgütüne karşı operasyonların devam ettirilmesi ve Kuzeydoğu Suriye üzerindeki hava sahasında çatışma ihtimalinin azaltılması
- IŞİD'e karşı ABD ile birlikte savaşan muhalif güçlere kötü davranılmasının engellenmesi
- Suriyeli muhaliflerin elindeki IŞİD'in yabancı teröristlerinin serbest bırakılmasının engellenmesi ve bu kişilere uygun bir şekilde davranılmasının öncelik haline getirilmesi