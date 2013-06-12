CNN International, Başbakan'ın başdanışmanını yayından aldı

CNN International, Taksim müdahalesini canlı yayınla aktardı. Yayına katılan Başbakan Erdoğan'ın başdanışmanı İbrahim Kalın, ünlü haberci Christiane Amanpour tarafından, "Show is over" (şov bitti) sözleriyle yayından çıkarıldı. İbrahim Kalın 'Beyaz Saray'a yürünse ne yaparsınız?' deyince Amanpour haber bitti anlamında "şov bitti" diyerek Kalın'ı yayından aldı.

CNN International muhabirleri gaz maskeleriyle Taksim'den naklen yayın yaparken, kanalın merkezinde ünlü haberci Christiane Amanpour vardı. Amanpour bir ara Başbakan Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı İbrahim Kalın ile de söyleşi yaptı. Kalın, Gezi Parkı'na müdahale olmadığını söyledi.

Bugün Londra'da benzer bir müdahale olduğunu hatırlatan Kalın, "Yarın Erdoğan göstericilere ne verecek?" sorusuna Başbakan'ın talepleri dinleyeceğini ancak görüşmenin içeriğini önceden kestiremeyeceği belirterek yanıt verdi. İbrahim Kalın 'Beyaz Saray'a yürünse ne yaparsınız?' deyince Amanpour haber bitti anlamında "şov bitti" diyerek Kalın'ı yayından aldı ve Taksim'deki muhabirine bağlandı.



Amanpuor ile Kalın arasında gerçekleşen diyalog:

Amanpour: Gezi Parkı'nı niye taktınız kafaya?

Kalın: Bunlar ABD Konsolosluğu'na saldıranlar

Amanpour: Sorum o değil.

Kalın: DHKP-C Amerikan Büyükelçiliği'ne bomba attığında terörist, Taksim'e çıkınca demokratik protestocu mu oluyor?

Kalın: Gezi'ye müdahale olmadı, dışına oldu.

Amanpour: Ama bizim muhabirlerimiz orada ve çektiler, içeri gaz atıldı.

Kalın: Bunların bayraklarına bakarsanız çoğu terörist grup.

Amanpour: Fonda dev gibi Türk bayrağı sallayan gösterici var.

Amanpour programın ardından tweet attı. Amanpour Twitter hesabından şunları yazdı:

"Erdoğan'ın başdanışmanı bana protestocuların Gezi Parkı'nda kalabileceğini ve polisin onlara müdahale etmeyeceğini söyledi. Bunun yanı sıra, Türkiye Başbakan'ın "meşru" eylemcilerle görüşmek istediğini iletti."