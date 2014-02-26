New York Times: Yolsuzluk skandalı Türklerin en sevdiği televizyon dizisi oldu

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon görüşmelerine ilişkin haberler, dış basında yer bulmaya devam ediyor. New York Times'ta yapılan yorumda, "Türkler iyi televizyon dizilerini hep sevdi. Türkiye'nin izlediği program, Türkiye'nin kendi siyasi krizi. Sızdırılan telefon görüşmelerinin istikrarlı bir şekilde yayınlanmasıyla, bir dram dizisi gibi karşımıza çıkan yolsuzluk skandalının yarattığı siyasi kriz... Bu kayıtlardan en sansasyonel olanı Pazartesi gecesi yayınlandı" ifadesi yer aldı.

İşte uluslararası basında son 24 saatte çıkan bazı haberler:

New York Times: Türkler iyi televizyon dizilerini hep sevdi. Yıllar önceki bağımlılık Dallas'tı ve belli bir yaştaki Türkler çok içen kadınlar için hâlâ Sue Ellen benzetmesi yapıyor. Son dönemde de saray entrikalarını ve Osmanlı Sultanı'nın haremindeki aşk hikayelerini konu alan Türk dizisi "Muhteşem Yüzyıl", hem Türkiye'de hem de Ortadoğu'da saplantı halini aldı. Şimdi ise Türkiye'nin izlediği program, Türkiye'nin kendi siyasi krizi. Sızdırılan telefon görüşmelerinin istikrarlı bir şekilde yayınlanmasıyla, bir dram dizisi gibi karşımıza çıkan yolsuzluk skandalının yarattığı siyasi kriz... Bu kayıtlardan en sansasyonel olanı Pazartesi gecesi yayınlandı.

Görünen o ki, Türkiye’de herkes, özellikle seçim zamanlarında ortaya çıkan bayağı bir fenomen haline gelen uygunsuz bir seks kasetinin ortaya çıkmasını bekliyor. Şu ana kadar çıkması engellenmiş olan üst düzey devlet adamlarına ait olması muhtemel seks kasetlerinin şimdiden bazı yayın organlarına gönderilmiş olduğu düşünülüyor. Bu kasetlerin sosyal medyada ortaya çıkması muhtemelen an meselesi.

CNN: 17 Aralık’tan beri neredeyse her hafta büyük bir kayıt patlak veriyor ve Erdoğan bunları, sorumluları görevden alsa da engelleyemiyor.

Telegraph: Erdoğan, 12 yıllık iktidarının en zor dönemini yaşıyor. Başbakan kayıtlardan, ‘paralel devleti’ sorumlu tutuyor. Üç bakanın oğlunun, bir banka yöneticisi ve bir İranlı işadamının evine yapılan baskınlardan sonra Erdoğan kendisini suçlayanlara karşı atağa geçmişti.

Times: Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlar hakkında soruşturma başlattı. Ama bu soruşturmanın, kaydın gerçek olup olmadığını anlamak için mi yoksa Erdoğan’ın suç işleyip işlemediğini belirlememek için mi başlatıldığı belli değil.

Guardian: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan’ın sonunun Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç gibi olacağını iddia etti, “Ya helikopterle ülkeyi terk et ya da istifa et” dedi.

BBC: Başbakan Erdoğan kayıtlara çok kızdı, “Alçakça saldırı” dedi. Kayıtların ortaya çıkmasının ardından İstanbul’da hükümet aleyhine gösteriler düzenlendi. Açılan soruşturma Erdoğan’ın 11 yıllık iktidarına karşı en büyük meydan okuma olabilir.

Wall Street Journal: Kayıtların sızdırılmasını kimse üstlenmedi ama Başbakan Erdoğan “paralel devleti” suçladı. Kamuoyu yoklamaları AKP’nin Gezi olaylarına rağmen oy desteğinin yüzde 45 seviyesinde olduğunu gösteriyor. Rüşvet soruşturması Türkiye’nin 800 milyar dolarlık ekonomisine gölge düşürdü.