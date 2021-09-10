CNN anketi: ABD'nin yüzde 69'u ülkede durumu kötüye gittiğini düşünüyor

ABD'de CNN'in gerçekleştirdiği son anket, ülkede Joe Biden başkanlığının ilk günlerindeki olumlu havanın etkisini yitirmeye başladığını gösterdi. Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 69'u ülkede durumun kötüye gittiğini düşünüyor

CNN'de yer alan habere göre, yeni anket ABD'de ülkenin durumunun kötüye gittiğini düşünenlerin oranının arttığını gösterdi. Mart ayında yapılan ankette yüzde 60 olan oran, yüzde 69'a yükseldi.

Ankete katılanların yüzde 62'si ekonominin kötü durumda olduğunu söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'a kamuoyu desteği yüzde 52, onaylamayanların oranı ise yüzde 48 çıktı. Onaylamayanların oranı nisan ayına göre yükseldi.

Biden yönetiminde durumun kötüye gittiğini düşünenen ABDlilerin oranının artması, artan Koronavirüs vakaları, ABD'nin Afganistan'dan kaotik bir şekilde çekilmesiyle ilişkilendirildi.

Anket, yaşadıkları bölgede suç olaylarının yaşanmasından endişe edenlerin sayısında da artış olduğunu gösterdi. Öte yandan ülkenin karşı karşıya olduğu en büyük iki sorunun Koronavirüs ve ekonomi olarak görüldüğü tespit edildi.

CNN'in son anketi 3 Ağustos-7 Eylül arasında mail üzerinden ulaşılan 2 bin 119 yetişkinle gerçekleştirildi. Mülakatlar online, telefon yoluyla ya da yüz yüze yapıldı.