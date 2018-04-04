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Dünya

CNN: ABD ve Rusya, sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebilir

CNN International iddiasını ismini vermediği üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdı

04 Nisan 2018 01:21

CNN International, ismini vermediği bir üst düzey  Dışişleri Bakanlığı yetkilisine dayandırdığı haberinde Skripal krizi nedeniyle sınır dışı edilen diplomatların yerine ABD ve  Rusya’nın karşılıklı olarak  yeni diplomatlar gönderebilecekleri iddia edildi.

Habere göre üst düzey yetkili, "Daha önce benzeri durumlarda da olduğu  gibi, ABD ve Rusya geçen hafta sınır dışı edilen diplomatların yerine  birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." ifadesini kullandı, sınır dışı  edilen diplomatların görev yaptıkları ülkede "istenmeyen kişi" olduklarını, aynı  görev için farklı diplomatların görevlendirilebileceğini belirtti.
 
Yetkili ayrıca, "Rusya bizim görevli sayımızı azaltmak gibi bir  talepte bulunmadı. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar  yollayabileceği anlamını çıkartıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
 
ABD yönetimi, İngiltere'de eski bir Rus ajanın zehirlenmesi olayından  sorumlu tutulan Rusya'nın ABD'de görev yapan 60 diplomatını sınır dışı etme ve  Seattle'daki Rus konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamış, bunun ardından  sınır dışı kararı alınan Rus diplomatlar ülkelerine geri dönmüştü.
 
Rusya da buna karşılık olarak 60 Amerikalı diplomatın sınır dışı  edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan Konsolosluğu'nun  kapatılacağını duyurmuştu.
 

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