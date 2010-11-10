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Dünya

CNN: ABD TÜRKİYE'DE MÜZAKEREYİ İSTEMİYOR WASHINGTON (A.A)

10 Kasım 2010 11:37

-CNN: ABD TÜRKİYE'DE MÜZAKEREYİ İSTEMİYOR WASHINGTON (A.A) - 10.11.2010 - Amerikan CNN televizyonu, "ABD ve müttefiklerinin, İran'ın nükleer programıyla ilgili müzakerelerin Türkiye'de yapılmasını istemediğini ve başka bir yer önereceğini" öne sürdü. CNN'in internet sitesinde yer alan habere göre, diplomatik kaynaklar CNN'e yaptıkları açıklamada, "(5 artı 1) ülkelerinin, müzakerelerin nerede yapılacağına ilişkin olarak, Türkiye yerine başka bir mekan önereceklerini, ancak İran'ın tarih olarak önerdiği 23 Kasım ya da 5 Aralıktan birini muhtemelen kabul edeceklerini" söylediler. CNN'in haberinde ayrıca, ''Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün, CNN'e, Ankara'nın, yeni tur müzakerelerin Türkiye'de yapılması yönünde İran'dan resmi bir talep aldığını doğruladığı'' belirtildi. İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki, müzakerelerin Türkiye'de yapılmasını kabul ettiklerini açıklamıştı. Reuters haber ajansı, İran'ın nükleer Başmüzakerecisi Said Celili'nin, AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'a dün gönderdiği mektupta, 23 Kasım veya 5 Aralıkta, İstanbul'da toplantı yapmaya hazır olduklarını bildirdiğini duyurmuştu.

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