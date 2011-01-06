-CMK'DAN 3 TAHLİYE DAHA DİYARBAKIR (A.A) - 06.01.2011 - Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle Diyarbakır'da 1'i terör örgütü Hizbullah, 2'si terör örgütü PKK üyesi olan 3 kişi daha tahliye oldu. Diyarbakır'daki özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanan ve haklarında karar verildikten sonra dosyaları Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilen 1'i terör örgütü Hizbullah, 2'si ise terör örgütü PKK üyesi olan 3 kişi daha dosyanın karara bağlanmaması nedeniyle salıverildi. Diyarbakır'da yasadan yararlanarak tahliye olanların sayısı 19'a yükseldi. -2 PKK'LI İLE İLGİLİ KARARI YARGITAY VERECEK- Bu arada Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 30 Aralık 2010 tarihinde görülen karar duruşmasında müebbet hapis cezasına çarptırılan terör örgütü PKK üyesi Faruk Menekşe ve Süleyman Kaya ile ilgili tahliye kararının Yargıtay 9. Ceza Dairesince verilmesine karar verildi. Avukatların sanıkların tutukluluk haline itirazı üzerine Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyayla ilgili yapılan incelemenin ardından karar açıklandı. Tahliye taleplerini reddeden Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, tahliyeye ilişkin taleplerin değerlendirilmesi konusunda yetki ve görevin Yargıtaya ait olduğunu belirtti. Davada, temyiz yargılaması safhasına geçildiği kaydedilen kararda, ''Bu aşamada yetkili ve görevli olmayan mahkememizin herhangi bir karar vermesine yer olmadığına karar verilmiştir'' denildi.