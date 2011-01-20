-CMK 102'DEN 5 TAHLİYE DAHA İSTANBUL (A.A) - 20.01.2011 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin, ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'' ve ''örgüte üye olmak'' gibi suçlardan 2002, 2003 ve 2006 yıllarından bu yana tutuklu olarak yargılandıkları davada birden çok suç işlendiği gerekçesiyle tahliyelerini reddettiği 10 sanıktan 5'i, Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 102. maddesi kapsamında bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu tahliye edildi. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin, ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'', ''suç örgütü üyesi olmak'', ''adam öldürmek'' ve ''yağma'' gibi suçlardan 2002 yılından itibaren tutuklu yargılanan sanıklar Ali Kartal, Bestami Öcal, Ömer Öcal, Ejder Çetinkaya, Önder Çalım, Murat Genç ve Osman Topuz, 2003'ten beri tutuklu yargılanan Ömer Çılgın ve Mesut Askar ile 2006'dan bu yana tutuklu yargılanan Mehmet Gemicioğlu'nun CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye edilmeleri yönündeki taleplerini reddetmesi üzerine sanıklardan 5'i, bir üst mahkeme olan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine başvurdu. Talepleri değerlendiren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, CMK'nın 102. maddesi gereği sanıklar Osman Topuz, Bestami Öcal, Önder Çalım, Mesut Akar ve Ömer Çılgın'ın tahliyelerine karar verdi.