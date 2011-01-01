-CMK 102 İLE SERBEST KALDI GÜMÜŞHANE (A.A) - 31.12.2010 - Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesince, Bingöl'ün Solhan ilçesinde 5 yıl önce 5 kişinin öldürüldüğü, 13 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 90 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mahmut Karadağ, bugünden itibaren yürürlüğe giren tutukluluk sürelerini kısaltan Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesi uyarınca tahliye edildi. Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, bugün tahliyesine karar verildiği Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Mahmut Karadağ'ın oğlu Behçet Karadağ, araçla cezaevine alındı. Bir süre sonra, Mahmut Karadağ'ın da içinde bulunduğu otomobil, cezaevinden çıkarak, hızla uzaklaştı. Araca, güvenlik gerekçesiyle bir jandarma aracının eskortluk ettiği gözlendi. Gümüşhane il merkezinde duran araçtan inen Behçet Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 yıldır bu anı beklediklerini, kararın çıkmasından ve babasının tahliye edilmesinden dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Mahkeme heyeti, Cumhuriyet Savcısının mütalaasına aykırı olarak, CMK'nın 102. maddesi uyarınca, kasten öldürmek ve kasten öldürmeye teşebbüs suçlarından Solhan Sulh Ceza Mahkemesince 15 Ekim 2005'te tutuklanan ve söz konusu suçlardan dolayı toplam 90 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Mahmut Karadağ'ın bihakkın tahliyesine, başka suçtan tutuklu, yakalamalı ya da hükümlü olmadığı takdirde derhal salıverilmesi için Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına karar vermişti.