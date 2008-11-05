Cluj Fransız kaldı



Şampiyonlar Ligi'nde (A) Grubu'nda oynanan karşılaşmada Cluj, sahasında Fransız temsilcisi Bordeaux'u ağırladı ve mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Bordeaux oldu.



Karşılaşmaya hızlı başlayan Bordeaux, henüz 6. dakikada Gourcuff'un golüyle 1-0 öne geçerken, Cluj bu gole yalnızca üç dakika sonra Dani ile cevap verdi. 38. dakikada Wendel ile yeniden öne geçen konuk ekip, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol gelmeyince 3 puanı kapan taraf Cluj oldu.



Bu sonucun ardından (A) Grubu'nda Cluj 4 puanda kalırken, Bordeaux 6 puana yükseldi.







