T24 LogoT24 Logo
Spor

Cluj Fransız kaldı

Cluj, sahasında Fransız temsilcisi Bordeaux'u ağırladı ve mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Bordeaux oldu

05 Kasım 2008 02:00


Şampiyonlar Ligi'nde (A) Grubu'nda oynanan karşılaşmada Cluj, sahasında Fransız temsilcisi Bordeaux'u ağırladı ve mücadelede gülen taraf 2-1'lik skorla Bordeaux oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Bordeaux, henüz 6. dakikada Gourcuff'un golüyle 1-0 öne geçerken, Cluj bu gole yalnızca üç dakika sonra Dani ile cevap verdi. 38. dakikada Wendel ile yeniden öne geçen konuk ekip, mücadelenin ilk yarısını 2-1 önde kapattı. İkinci yarıda başka gol gelmeyince 3 puanı kapan taraf Cluj oldu.

Bu sonucun ardından (A) Grubu'nda Cluj 4 puanda kalırken, Bordeaux 6 puana yükseldi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24