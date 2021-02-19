Club Brugge, Samatta'nın peşinde

Fenerbahçe'nin, sezon başında 6 milyon euro bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile yollarını ayıracağı iddia edildi.

Belçika basınında yer alan haberde Fenerbahçe'nin Samatta ile yollarını ayıracağı ve Tanzanyalı golcünün Club Brugge'e transfer olabileceği belirtildi.

Voetbal.24'ün haberine göre ara transferde Bas Dost'u transfer eden Club Brugge, Samatta'nın ayrılık durumuna göre transfer için harekete geçebilir. Samatta bu sezon Fenerbahçe adına çıktığı 17 Süper Lig maçında 4 gol attı. Brugge'ün yeni golcüsü Bas Dost ise 7 lig maçında 5 gol kaydetmeyi başardı.

Brugge yakından tanıyor

Samatta ile ilgilenen Club Brugge, golcü futbolcuyu yakından tanıyor. Belçika ekibi Genk'te 4 yıl forma giyen Samatta, çıktığı 191 maçta 76 gol atıp 20 asist yapmıştı. Avrupa'daki ilk deneyimini Genk'te yaşayan Samatta, adını Premier Lig'e kadar duyurup 10 milyon euro bonservis bedeliyle Aston Villa'ya transfer oldu.