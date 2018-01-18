Club Brugge, Boyko transferinden vazgeçti

Beşiktaş'ın Denys Boyko için kiralık konusunda anlaştığı Club Brugge, mali sebepleri öne sürerek transferden vazgeçti.

Beşiktaş, pazartesi günü Ukraynalı kaleci Denys Boyko'nun geçici transferi için Belçika ekibi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını açıklamıştı. Ancak bu transferde pürüz çıktığı öğrenildi.

Belçika basınından HLN'nin haberine göre; Club Brugge'ün mali sebeplerden dolayı transferden vazgeçtiği ve Belçika ekibinin yöneticileriyle görüşen Denys Boyko'nun transferin gerçekleşmeyeceğinin netleşmesinin ardından Türkiye'ye dönme kararı aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ın bu gelişmenin ardından Denys Boyko için yeni bir kulüp bulması bekleniyor. 2015-2016 sezonunun devre arasında Dnipro’dan transfer edilen ve siyah-beyazlılara büyük beklentilerle gelen ancak istenilen performansı sergileyemeyen Ukraynalı kalecinin sözleşmesi Haziran 2018’de sona eriyor.