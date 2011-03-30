-CLOONEY TANIK OLARAK ÇAĞRILDI ROMA (A.A) - 30.03.2011 - Reşit olmayan bir kızla para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği iddiasıyla mahkeme önüne çıkacak olan İtalyan Başbakanı Silvio Berlusconi'nin davasında tanıklık yapabilecekler arasında Oscar ödüllü aktör George Clooney ile İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini gibi isimler de yer alıyor. İtalyan basınındaki haberlere göre, savcılık ve savunma avukatları davanın görüleceği Milano mahkemesine tanık listelerini sundu. Savcıların, skandalın merkezindeki Rubby lakabıyla tanınan Kerime El Mahruk'un yanı sıra, Berlusconi'nin villasında verilen partilerde hayat kadını olarak çalıştığı iddia edilen 32 kadının da aralarında bulunduğu 136 kişinin tanık olarak dinlenmesini istediği davada, savunma avukatları ise George Clooney ile İtalyan kız arkadaşı Elisabetta Canalis gibi isimlerin ifade vermesini istedi. Amerikalı aktörün, Rubby'nin, Clooney ve kız arkadaşına Berlusconi'nin verdiği partilerden birinde rastladığı yönündeki sözleri nedeniyle ifade vermeye çağrıldığı belirtildi. Savunma avukatı Piersilvio Cipollotti, "Bu olayı doğrulayıp doğrulamayacaklarını görmek istiyoruz" dedi. George Clooney'nin henüz konuya ilişkin olarak kendisine gönderilen e-postayı yanıtlamadığı kaydedildi. Savunmanın davada tanık olarak dinlenmesinin istediği 78 kişinin arasında Dışişleri Bakanı Frattini ve diğer bazı kabine üyelerinin de bulunduğu belirtildi. Yargıcın, 6 Nisanda başlayacak davada kimlerin tanıklığının kabul edileceği konusunda karar vermesi bekleniyor.